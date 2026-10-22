За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
Путин призвал системно поддерживать инициативы бизнеса в театре
Инициативы бизнеса по поддержке театральных проектов в России заслуживают системной поддержки, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.
«При этом мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки», – цитирует Путина ТАСС.
Президент подчеркнул, что сегодня театр становится еще более актуальным. По его словам, аншлаги сопровождают сценические постановки не только столичных, но и многих региональных театров.
При этом Путин сделал акцент на том, что в России абсолютное большинство профессиональных театров финансируется из федерального, регионального или муниципального бюджета.
«Это крайне важно для укрепления гуманитарного, культурного пространства, единства нашей страны», – подытожил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на мощное воздействие театрального искусства на формирование мировоззрения молодежи и будущее России.
Президент сообщил о создании Стратегии развития театральной сферы.
Он вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».