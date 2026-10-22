Путин заявил о подготовке Стратегии развития театральной сферы

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сейчас в России действует Стратегия государственной культурной политики [до] 2030 года. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий. Подобный документ готовится и для театральной сферы», – приводит ТАСС слова Путина.

С таким заявлением глава государства выступил на съезде Союза театральных деятелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о поддержке государством более 600 театров.

В четверг президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Российскому театральному обществу.