За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Путин заявил о подготовке Стратегии развития театральной сферы
Власти России работают над созданием Стратегии развития театральной сферы, сообщил президент Владимир Путин.
«Сейчас в России действует Стратегия государственной культурной политики [до] 2030 года. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий. Подобный документ готовится и для театральной сферы», – приводит ТАСС слова Путина.
С таким заявлением глава государства выступил на съезде Союза театральных деятелей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о поддержке государством более 600 театров.
В четверг президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Российскому театральному обществу.