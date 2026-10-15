  • Новость часаПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    15 октября 2026, 13:03 • Новости дня

    Минтранс: Механизм работы транспорта по запросу протестируют в семи регионах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра транспорта Алексей Шило заявил, что ведомство запустит систему пассажирских перевозок по запросу для жителей отдаленных сел и деревень.

    Заместитель министра транспорта представил ключевые решения по модернизации отрасли на форуме «Общественный транспорт», говорится в Telegram-канале Минтранса.

    «Люди в малых населенных пунктах не должны чувствовать себя изолированными», – заявил Алексей Шило.

    Вместо запуска отдельных маршрутов с низким пассажиропотоком ведомство планирует предусмотреть специальные рейсы в пределах определенной зоны обслуживания. В 2027 году этот механизм протестируют в семи регионах, после чего его закрепят в законодательстве.

    Предлагается также перевести общественный транспорт на контрактную основу и закрепить расходы на него в дорожных фондах, соответствующий законопроект уже готовится к согласованию. Изменится и подход к предоставлению федеральных субсидий, что позволит регионам самостоятельно выбирать приоритеты: обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры или софинансирование транспортной работы.

    Еще одной инициативой стало создание гарантирующих перевозчиков в каждом регионе. Крупные государственные компании займут не менее 30% рынка и будут оперативно подключаться к решению срочных задач, что обеспечит отечественным производителям долгосрочные заказы на технику.

    Кроме того, ведомство прорабатывает меры по привлечению в транспортную отрасль ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья, которые смогут работать в том числе операторами беспилотного общественного транспорта.

    15 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляли грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект использовался для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза. Эти морские суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

    В среду российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ.

    В понедельник ВС России атаковали еще один доставлявший грузы сухогруз.

    В воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший депутат Госдумы VI созыва иноагент Дмитрий Гудков, включенный Минюстом в перечень террористов и экстремистов, сообщил о смерти старшего сына Ивана в эмиграции.

    «В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней [Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД] старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков в Telegram-канале.

    Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

    Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции, к чему адаптироваться у него не получилось. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях.

    «Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую пост фразу.

    Иван пишет в посте о ясном понимании того, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.

    «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским «Lenta.Ru».

    Отца Ивана, Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

    В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    15 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты и 69 дронов при атаке на НПЗ в Рязани
    Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты и 69 дронов при атаке на НПЗ в Рязани
    @ Александр Рюмин/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны в четверг утром перехватили четыре крылатые ракеты и десятки беспилотников в ходе массированной атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, сообщило Минобороны.

    Попытка массированной атаки по предприятию была предпринята украинскими войсками в период с 4.00 до 7.00 мск,  указало ведомство в Max.

    Зенитные ракетные войска, авиация и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В ведомстве добавили, что в результате падения обломков дронов на территории завода началось возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в двух районах Рязани отменили занятия в школах из-за атаки беспилотников.

    После атаки на НПЗ в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

    Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

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    14 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью

    Прокурор ФРГ заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью

    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший прокурор Штефан Шмидт заявил по итогам первого судебного заседания в Гамбурге, что магистрали «Северный поток» и «Северный поток – 2» являлись гражданской инфраструктурой и не могли считаться законной военной целью.

    Заявления защиты обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» о том, что газопроводы были военной целью, не соответствуют действительности. «Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами», – подчеркнул Шмидт, добавив, что магистрали обеспечивали природным газом Германию и другие страны Западной Европы, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу о терактах на трубопроводах прошло в Высшем земельном суде Гамбурга в среду. Подозреваемым выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов.

    До конца января инстанция планирует провести 24 заседания. Дополнительные слушания могут состояться в феврале, в настоящее время продолжается согласование их графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний.

    Адвокаты подсудимого потребовали закрыть уголовное дело. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками преступления.

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    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве

    The Guardian: Зеленский почувствовал себя преданным Трампом из-за Starlink

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, сообщил, что чувствует личное предательство со стороны президента США Дональда Трампа после внезапного ограничения доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

    Владимир Зеленский в телеинтервью в Лондоне рассказал, что после более чем четырех лет войны считает себя лично преданным Дональдом Трампом из-за внезапного ограничения доступа украинской армии к спутниковой связи Starlink, что, по его словам, подрывает долгосрочную поддержку Киева со стороны США. «Действительно, да… но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства», – сказал украинский президент, добавив: «Жаль, что мы теряем, мы теряем сильного партнера», передает The Guardian.

    По данным Украины, в ночь на среду без объяснений была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink, выпускаемой компанией SpaceX Илона Маска, но управляемой правительством США: терминалы перестали функционировать на скоростях свыше 100 миль в час, что вывело из строя большинство ударных дронов и ослабило наиболее эффективную систему ПВО вокруг Киева. Маск заявил, что сократить доступ решил не он, так как военная сеть Starshield контролируется американскими военными и, в конечном счете, президентом, а советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов расценил целенаправленное отключение как связанное с нынешней политической ситуацией и сообщил о резком падении эффективности перехвата дронов Shahed.

    Зеленский подчеркнул, что, по его убеждению, в Вашингтоне «знали, что делают», и отметил, что ночью Starlink был заблокирован SpaceX и властями США, что привело к «большим человеческим потерям» и гибели людей. Ограничения совпали с новым массовым ударом России баллистическими ракетами и ударными беспилотниками без предварительного предупреждения со стороны США, которые в течение многих лет заранее делились с Киевом разведданными о готовящихся атаках. Трамп во вторник отрицал, что его администрация сокращала обмен разведданными, однако Зеленский заявил в интервью американской радиостанции NPR, вышедшем в эфир в среду, что украинские военные советники получили из США угрозы о возможном ограничении такого обмена в будущем.

    Зеленский также сообщил, что Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский лидер обвинил в росте стоимости дизельного топлива, хотя, по оценкам большинства аналитиков, более сильное влияние на цены оказало закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану. В то же время в Лондоне украинский лидер встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом, обсудив доступ к Starlink и обмен разведданными; Бернем пообещал ускорить поставки британских легких многоцелевых ракет и рассмотреть «все возможные пути» дополнительной помощи, а также объявил о выделении 17 млн фунтов на ремонт защитной оболочки над разрушенной Чернобыльской АЭС.

    Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Британии останется неизменной, и выразил готовность обсуждать предложенное Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, указав, что Москва не соблюдает это неформальное «перемирие». Ранее Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором, по словам Зеленского, Киев узнал лишь из его публикации в сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Киев заподозрил Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для украинских военных. США в тот же день официально опровергли свою причастность к сбоям в работе системы Starlink на Украине. В тот же четверг агентство Bloomberg передало, что польский политик Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в политических играх вокруг работы Starlink.

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    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    15 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ задержали в Псковской области гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ и планировал устроить диверсии на российских военных объектах под видом вступления в ряды Вооруженных сил России, сообщили в российской спецслужбе.

    В Себежском районе Псковской области задержали подданного Швеции за незаконное пересечение границы с территории сопредельного государства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По информации ведомства, с февраля по июнь 2026 года иностранец служил по контракту командиром отделения беспилотников в составе 24-го отдельного штурмового батальона, который признан в России террористической организацией. Следствие располагает документами, подтверждающими его участие в боевых действиях против российских войск.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Также рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наемничестве.

    Ранее ФСБ предотвратила диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    В сентябре 2025 года в Самарской области диверсант ударил себя ножом при задержании.

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    15 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава компании SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его страха перед окончанием конфликта и проведением президентских выборов.

    Бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети X, обратившего внимание на заявления Зеленского в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану. Автор поста указал, что главный страх политика заключается в завершении конфликта и проведении президентских выборов, передает ТАСС.

    «И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти», – заявил Маск.

    В четверг Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку. В понедельник журнал Newsweek назвал кандидатов на смену украинскому политику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина остановить удары по Украине в день выборов.

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    15 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    СК завершил расследование дела экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
    СК завершил расследование дела экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (в списке террористов и экстремистов, иноагент) о реабилитации нацизма и призывах к терроризму.

    Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела против бывшего игрока клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, передает ТАСС.

    «В ГСУ завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова. По данным следствия, в 2022 году он опубликовал на своей странице в запрещенной в России социальной сети заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память Маршала Советского Союза, Героя СССР Г. К. Жукова», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Следственном комитете добавили, что Аскеров неоднократно призывал к посягательствам на жизнь государственных деятелей и нанесению ракетно-бомбовых ударов по России. Кроме того, он оправдывал террористические атаки вооруженных формирований Украины и нарушил порядок деятельности лица, признанного иностранным агентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд оштрафовал бывшего участника телеигры. В прошлом году МВД объявило Аскерова в розыск по уголовной статье. Его внесли в список экстремистов и террористов в январе 2025 года.

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    15 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Niva Bronto

    «АвтоВАЗ» приступил к производству обновленной Niva Bronto с мотором 1,8 литра

    «АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Niva Bronto
    @ lada.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto, который оснастили новым двигателем.

    Предприятие начало сборку автомобиля с мотором объемом 1,8 литра, передает РИА «Новости».

    «АвтоВАЗ» начал производство обновленной Niva Bronto – самой внедорожной модели Lada», – сообщили в пресс-службе концерна.

    Уточняется, что машина получила все модификации, которыми оснащена обновленная Niva Legend, выпуск которой стартовал в августе. Двигатель обладает мощностью 90 лошадиных сил. Внедорожник приобрел усиленные элементы трансмиссии, оцинкованные детали кузова, подушку безопасности водителя и более эффективные тормоза.

    Кроме того, Bronto получила собственные доработки: бампер, решетку радиатора, обвес арок и порогов в оригинальном дизайне, а также усиленную защиту силового агрегата и раздаточной коробки. Цены и комплектации будут объявлены на старте продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки.

    Также глава Ростеха назвал кроссовер исторической моделью для России.

    Президент Владимир Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut.

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    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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