Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Военные НАТО отказались служить в Норвегии из-за холода
NRK: В командном центре НАТО в Норвегии вакантны две трети должностей
В объединенном центре управления воздушными операциями НАТО в норвежском Буде спустя год после открытия вакантными остаются две трети должностей, военные не хотят работать в условиях Арктики.
Спустя год после открытия командного центра в Буде заняты лишь 55 из 170 должностей. Из этих 55 человек 30 – норвежцы, и только 15 – из других стран альянса, сообщает NRK.
«Вызывает беспокойство, что люди не хотят приезжать из определенных регионов Европы, потому что здесь бывает и темно, и холодно», – заявил начальник отдела операций НАТО в центре Крис Снейт, передает РИА «Новости».
По словам Снейта, альянс пытается убедить военных перебраться на север. Ожидается, что база начнет полноценно функционировать через год. В ВВС Норвегии в Буде также будет около 70 человек личного состава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.
В августе Россия негативно оценила предоставление баз в Норвегии для полетов авиации альянса.
В апреле Москва пообещала ответить на вызовы НАТО в Арктике.