Минобороны: ВС России улучшили позиции на всех направлениях фронта
Российские войска нанесли поражение ряду украинских подразделений, уничтожив склады, бронетехнику и артиллерию в различных районах спецоперации, сообщило Минобороны.
Подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили свои позиции и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ в районах Мирополье и Садки Сумской области, передает Минобороны.
На Харьковском направлении поражены подразделения еще двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в Волчанских Хуторах, Старице и Ольховатке. Потери ВСУ здесь составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и зенитный ракетный комплекс.
Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение силам механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ и двум бригадам нацгвардии в пяти районах Харьковской области. Противник потерял до 210 человек, танк, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов.
На южном участке подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение многочисленным формированиям ВСУ, включая механизированные, штурмовые, аэромобильные бригады, бригаду теробороны и нацгвардию в районах Закотного, Кривой Луки, Дружковки, Райского и Константиновки. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, разрушены два склада материальных средств.
Подразделения группировки «Центр» также заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике сразу десяти формирований ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. По данным Минобороны, потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два западных.
Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение силам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери ВСУ превысили 240 человек, также уничтожены две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, среди которых два западного производства, а также склад материальных средств.
Подразделения «Днепр» нанесли удары по позициям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области, уничтожив до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, радиолокационную станцию и два склада
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и местам хранения беспилотников в 158 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, два снаряда HIMARS и 360 беспилотников самолетного типа.
С начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 670 самолетов, 283 вертолетов, свыше 107 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 643 зенитных ракетных комплексов, почти 27 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 1,6 тыс. машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной автотехники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами.
Группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины на всех участках фронта на Харьковском направлении.