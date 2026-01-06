«Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении

Tекст: Антон Антонов

«Задействованы все имеющиеся средства поражения, в том числе, тяжелая реактивная артиллерия. Противник отсиживается в обороне и наращивает количество расчетов БПЛА на позициях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на пяти направлениях и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. Юго-западнее Лимана российские бойцы зачистили участок леса и захватили четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, а экипажи ВКС России нанесли точный авиаудар по пункту дислокации ВСУ.

В районе Меловое-Хатнее продолжается продвижение по лесополосам возле Двуречанского, авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском направлении изменений нет, но расчеты FPV БПЛА уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

На Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают бой и продвигаются вглубь региона. Авиация России нанесла точечные удары по тыловым районам ВСУ, уничтожив более десяти пунктов временной дислокации. ВСУ укрепляют оборону, подтягивают дополнительные силы. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись сразу на восьми участках, а в районе Грабовского на четырех и полностью освободили населенный пункт, продвижение составило до 700 м.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям.

