Панде Катюше подарили бамбуковые санки на Новый год
Панда Катюша из Московского зоопарка получила необычный новогодний подарок – санки, изготовленные из бамбука.
В Telegram-канале зоопарка опубликовано видео, на котором Катюша с явным удовольствием распаковывает новогодние подарки во время снегопада.
«А Катюше подарили саночки. Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды», – отмечается в подписи к видео.
В августе панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств, а на 8 марта ей подарили желтые тюльпаны.
Напомним, в 2023 году первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы. В январе 2024 года ей выбрали имя, назвав Катюшей. Родители Катюши – панды Жуи и Диндин, подаренные в 2019 году России Китаем в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.