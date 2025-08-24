Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Панда Катюша получила ледяной торт на день рождения
В Московском зоопарке панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств.
Праздничный торт изо льда, бамбука и различных любимых лакомств был подарен панде Катюше по случаю ее двухлетия, передает РИА «Новости». В зоопарке прошли мероприятия к дню рождения панды, а 24 августа ее поздравили гости, включая делегацию посольства Китая.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила: «Сегодня мы отмечаем два года нашей розовой принцессе, нашей Катюше. Ее имя выбирали на "Активном гражданине" 400 тысяч человек… Я уверена, что ей наш подарок понравится. Он сделан из бамбука, льда, батата, зерновых культур, яблока, все, что она любит».
Кроме большого торта, Катюша получила домик из бамбука и листьев. Сначала панда испугалась большого количества посетителей, но затем с интересом подошла к подаркам. В торжественной программе участвовала делегация посольства Китая во главе с полномочным министром господином Чжан Вэем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, панда Катюша из Московского зоопарка получила тюльпаны в подарок к 8 Марта. Катюшу ранее поздравили с Днем знаний. Панда также выходила на прогулку в уличный вольер.