Панда Катюша получила ледяной торт на день рождения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Праздничный торт изо льда, бамбука и различных любимых лакомств был подарен панде Катюше по случаю ее двухлетия, передает РИА «Новости». В зоопарке прошли мероприятия к дню рождения панды, а 24 августа ее поздравили гости, включая делегацию посольства Китая.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила: «Сегодня мы отмечаем два года нашей розовой принцессе, нашей Катюше. Ее имя выбирали на "Активном гражданине" 400 тысяч человек… Я уверена, что ей наш подарок понравится. Он сделан из бамбука, льда, батата, зерновых культур, яблока, все, что она любит».

Кроме большого торта, Катюша получила домик из бамбука и листьев. Сначала панда испугалась большого количества посетителей, но затем с интересом подошла к подаркам. В торжественной программе участвовала делегация посольства Китая во главе с полномочным министром господином Чжан Вэем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, панда Катюша из Московского зоопарка получила тюльпаны в подарок к 8 Марта. Катюшу ранее поздравили с Днем знаний. Панда также выходила на прогулку в уличный вольер.