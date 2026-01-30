Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
В МИД предрекли требование ЕС к Армении поддержать антироссийский курс
Глава департамента МИД Масленников: ЕС призовет Армению к антироссийскому курсу
ЕС со временем потребует от Армении политической солидарности с антироссийским курсом Брюсселя при продвижении евроинтеграции, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«На определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер», – приводит слова Масленникова ТАСС.
Масленников выразил надежду, что власти Армении осознают, что выполнение всех требований Евросоюза не гарантирует членства в сообществе.
В качестве примера он привел ситуацию с Западными Балканами, где такие страны, как Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия, уже десятки лет ожидают вступления в ЕС, выполняя непопулярные требования, однако, по его словам, так и не приближаются к исполнению своей «евромечты».
Масленников также отметил, что членство в Евросоюзе не гарантирует странам-кандидатам процветания, приводя в пример государства Прибалтики, экономические и демографические показатели которых, по его словам, «мягко говоря, не впечатляют», несмотря на 20-летнее пребывание в ЕС.
Форсированное сближение Армении с Евросоюзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве, заявил Масленников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Лавров также выразил обеспокоенность преследованием пророссийских политиков в Армении.