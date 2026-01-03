The National Interest: Украина лишится Одессы без честных переговоров

Tекст: Валерия Городецкая

«Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно», – отмечается в публикации The National Interest, передает РИА «Новости».

Автор статьи считает, что недавние удары России по объектам в Одессе стали предупреждением для украинской стороны. По его мнению, это сигнал о том, что Москва не намерена отказываться от давления.

В материале также подчеркивается, что потеря Одессы лишит Украину выхода к морю. В этом случае страна, считает обозреватель, станет полностью зависимой от Европы и США.

В конце декабря Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.