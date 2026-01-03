Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.3 комментария
Киеву предрекли потерю Одессы из-за отказа от честных переговоров
The National Interest: Украина лишится Одессы без честных переговоров
Украина может потерять Одессу, если не согласится на честные переговоры с Россией, сообщает The National Interest.
«Москва освободит этот важный портовый город, если Киев в ближайшее время не начнет вести переговоры честно», – отмечается в публикации The National Interest, передает РИА «Новости».
Автор статьи считает, что недавние удары России по объектам в Одессе стали предупреждением для украинской стороны. По его мнению, это сигнал о том, что Москва не намерена отказываться от давления.
В материале также подчеркивается, что потеря Одессы лишит Украину выхода к морю. В этом случае страна, считает обозреватель, станет полностью зависимой от Европы и США.
В конце декабря Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.