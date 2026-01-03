Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Трамп уклонился от вопросов по Венесуэле
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после сообщения о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро отказался отвечать на конкретные вопросы и пообещал разъяснения позже.
Трамп провел короткое телефонное интервью вскоре после публикации о захвате Николаса Мадуро. Разговор состоялся около 04.30 по местному времени, всего через 10 минут после поста президента в социальных сетях об успехе спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
В ходе разговора журналист поинтересовался, получал ли Трамп разрешение Конгресса на проведение масштабных действий с применением военных и правоохранительных органов.
«Мы это обсудим. У нас будет пресс-конференция», – сказал Трамп.
Продолжительность интервью составила всего 50 секунд. Трамп не стал раскрывать детали дальнейших шагов США по вопросу Венесуэлы и не объяснил, почему принял решение о рискованной миссии.
«Вы все услышите в 11.00 часов», – заявил президент.
Он назначил пресс-конференцию на 19.00 мск.
Ранее Трамп говорил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле. Также он сообщал о захвате Мадуро и его жены.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что пока известно об атаках на Венесуэлу.