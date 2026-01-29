  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Группа боевиков нацгвардии Украины сдалась в плен под Димитровым
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    Цены на золото и серебро установили новые рекорды
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    29 января 2026, 09:30 • Новости дня

    Ростех сообщил о будущем применении МТУ-90М для прорыва фронта

    Ростех сообщил о будущем применении мостоукладчика МТУ-90М для прорыва фронта

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированный мостоукладчик МТУ-90М способен быстро создавать переправу для танков и спецтехники даже под обстрелом, что обеспечивает мобильность войск, сообщили в Ростехе.

    Редкие кадры работы универсального танкового мостоукладчика МТУ-90М были обнародованы концерном УВЗ, передает Ростех.

    Эта машина состоит на вооружении инженерных войск и предназначена для оперативного преодоления оврагов, рвов и рек в ходе боевых действий. МТУ-90М также может использоваться в спасательных операциях, что делает ее универсальным инструментом для армии.

    Трехсекционный мост длиной 20 метров выполнен из высокопрочной стали и способен выдержать нагрузку до 60 тонн. Его конструкция предусматривает возможность движения как гусеничной, так и колесной техники по щиткам, закрывающим пространство между балками. Это позволяет быстро развернуть переход для любой военной или спасательной техники.

    В Ростехе рассказали: «На видео есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно».

    Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а защищенность машины соответствует уровню танка Т-90. Экипаж может навести мост, не покидая кабины, а боевое отделение полностью герметично и оснащено средствами защиты от радиоактивного и химического заражения. Эти характеристики делают МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем.

    Напомним, накануне Ростех поставил в войска новые комплексы РЭБ «Зубр» для защиты от дронов.

    Ранее в России создали специальные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    27 января 2026, 17:50 • Новости дня
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    28 января 2026, 09:02 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска получили на вооружение новые комплексы «Зубр», способные автоматически обнаруживать и сопровождать как крупные, так и малоразмерные беспилотники.

    Ростех впервые поставил в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал Ростеха.

    Эти системы разработаны компанией «Высокоточные комплексы» и предназначены для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Радиолокационные станции комплексов способны обнаруживать как крупные, так и малогабаритные воздушные цели, включая барражирующие боеприпасы.

    Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев: «Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями».

    Комплекс «Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и собственную радиолокационную станцию. Новые системы уже приступили к дежурству по обеспечению защиты объектов важной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботизированные платформы «Курьер» для доставки грузов на передовой в зоне спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают все больше позиций на поле боя и расширяют свои задачи.

    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    26 января 2026, 13:05 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы производства боевого стрелкового оружия на заводах «Калашникова» вырастут в 2026 году, причем основной рост придётся на востребованные в зоне СВО модели, такие как АК-12К и СВЧ, сообщили в концерне.

    Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство боевого стрелкового оружия, подтвердившего свои высокие характеристики в ходе спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал концерна.

    По информации пресс-службы, основной рост производства касается изделий, которые особенно востребованы на передовой: среди них укороченный 5,45 мм автомат АК-12К и 7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

    Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остается заказ на 5,45 мм автомат АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием военнослужащих России. С начала СВО объемы производства вооружения концерна заметно выросли, а ассортимент ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков.

    В 2025 году «Калашников» в короткие сроки освоил выпуск новейших укороченных автоматов АК-12К и АК-15К, а также вывел в производство другие ключевые изделия. По итогам прошлого года план выпуска БСО был выполнен полностью, вся продукция была своевременно отгружена клиентам.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены благодаря расширению и совершенствованию производственных мощностей и высокопрофессиональному коллективу специалистов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Компания создала автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    В конце 2025-го «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.

    29 января 2026, 05:10 • Новости дня
    Финская разведка заявила о сохранении производства вооружений в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная разведка Финляндии оценила способность российской оборонной промышленности поддерживать массовое производство вооружений в условиях конфликта, о чём сказано в обзоре ведомства на 2026 год.

    «Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объёмы выпуска продукции, отмечается там.

    Финская разведка считает, что накопленные запасы техники в случае прекращения боевых действий смогут обеспечить дальнейшее развитие Вооруженных сил России.

    В документе говорится, что экономическая ситуация в России не критична, и экономика страны способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримой перспективе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российское оружие было улучшено в 2025 году и как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ. При этом президент России Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    28 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ

    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ Москальчука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоятель Свято-Покровского храма села Редвинцы Украинской православной церкви Максим Москальчук был задержан по пути на работу, после чего связь с ним пропала, сообщили в местной епархии.

    Настоятель Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максим Москальчук был похищен сотрудниками военкомата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Хмельницкую епархию. Инцидент произошел утром 28 января, когда протоиерей направлялся на работу.

    По данным епархии, его задержали представители территориального центра комплектования (ТЦК), насильно изъяли у него телефон и против его воли увезли в Хмельницкое городское отделение военкомата. Сейчас с настоятелем нет связи, его местонахождение неизвестно.

    Епархия акцентирует внимание на незаконности действий военкомата и просит общественность обратить внимание на этот случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша из города Смела Черкасской области на Украине.

    А июне 2025 года сотрудники военкомата в Одесской области похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.

    Кроме того, в Дубенском районе Ровненской области сотрудники ТЦК мобилизовали протоиерея УПЦ Владимира Главацкого прямо на кладбище, когда он отпевал погибшего военного.

    28 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков на 89-м году ушел из жизни во вторник, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

    Николай Молодняков, один из создателей танка Т-90, скончался на 89-м году жизни, передает РИА «Новости». В пресс-релизе компании отмечается, что коллектив «Уралвагонзавода» выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося конструктора.

    Молодняков был заслуженным конструктором Российской Федерации, Почетным машиностроителем, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также дважды лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Он посвятил свою жизнь обороне страны, работе на «Уралвагонзаводе» и в Уральском КБ транспортного машиностроения.

    Свою карьеру он начал как инженер-исследователь и дошел до должности заместителя главного конструктора. Молодняков сыграл ключевую роль в создании и модернизации танков Т-72 и Т-90, которые составляют основу бронетанковых войск России. В разработке и запуске в серийное производство Т-90 он также внес значительный вклад, занимаясь вопросами повышения защиты и огневой мощи машин.

    Молодняков активно работал над продвижением российской бронетехники за рубежом. Под его руководством танки Т-72С и Т-90С успешно проходили испытания в разных странах, что способствовало заключению контрактов на поставку и лицензионное производство техники.

    В «Уралвагонзаводе» особо отметили, что именно Молодняков настоял на первом динамическом показе Т-90С на выставке IDEX 1997 года. «Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия», подчеркнули на заводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки.

    Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М.

    Ростех подчеркнул превосходство Т-90 над танками Leopard.

    28 января 2026, 08:42 • Новости дня
    Российско-индийские учения «Милан-2026» решили провести в феврале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские российско-индийское учения «Милан-2026» в Бенгальском заливе Индийского океана пройдут в феврале. В них примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников», сообщает пресс-служба Морколлегии.

    Совместные российско-индийские военно-морские учения «Милан-2026» пройдут в феврале в Бенгальском заливе Индийского океана, передает ТАСС.

    В маневрах примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников». Учения организует Морколлегия РФ совместно с индийскими военными.

    Как сообщила пресс-служба, «после выхода из порта [Маскат в Омане] корабль продолжит выполнение задач и примет участие в российско-индийском учении «Милан-2026» в Бенгальском заливе северной части Индийского океана». Программа учений рассчитана с 18 по 25 февраля 2026 года.

    В этот период российский фрегат совершит неофициальный визит в индийский порт Вишахапатнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.

    Совет Федерации одобрил соглашение о правилах отправки российских военных в Индию.

    Российские и индийские военные провели совместные учения по штурму города.

    29 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Эксперт заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ у Павловки

    Марочко заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ у Павловки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные оказывают давление на противника с трёх направлений, сокращая межпозиционное пространство и угрожая окружением украинской группировке в районе Павловки Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    После освобождения Павловки на Ореховском участке фронта российские силы приступили к формированию огневого кармана для дислоцированной группировки ВСУ, сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сейчас межпозиционное пространство между российскими и украинскими позициями составляет около шести км и постоянно уменьшается.

    Марочко подчеркнул, что «на участке Павловка – Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков», а охват ведется с трёх направлений: с населенного пункта Степовое на северо-восток, с Малых Щербаков – на север, а с Павловки продвижение – на восток и юго-восток.

    Он отметил, что полноценного окружения пока нет, но действия российских войск сокращают возможности отхода украинской группировки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь. Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    29 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Марочко назвал самый результативный участок фронта в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России активно продвигаются на ореховском участке фронта в Запорожской области, несмотря на эшелонированную оборону ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Ореховский участок фронта, по его словам, в целом очень сложный, так как здесь масса серьезных укрепрайонов, глубоко эшелонированная оборона украинских боевиков, серьёзные форпосты и сложный рельеф местности.

    «Но вместе с тем наши ребята продвигаются даже в таких условиях. И ореховский участок я бы назвал перспективным и результативным на данный момент, – заявил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал об успехах ВС России под Гуляйполем и Ореховом. ВС России поставили ореховский участок в приоритет. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.


    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300, и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    В новой Конституции Казахстана Токаеву предусмотрели преемника

    В Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию. Об этом было заявлено на заседании комиссии по конституционной реформе, которую инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Нынешний основной закон республики был принят сразу после распада СССР. Как изменит органы власти Казахстана новая Конституция и к каким переменам в управлении страной она приведет? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

