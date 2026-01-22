Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.0 комментариев
Конгрессвумен Луна рассказал о регулярных контактах с Дмитриевым
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала, что поддерживает регулярные контакты со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.
По словам Луна, она положительно оценивает его вклад в переговорный процесс: «Я общаюсь с Кириллом довольно регулярно. Так что нам нравится то, что он делает», передает РИА «Новости».
Конгрессвумен добавила, что также высоко оценивает деятельность американского специального посланника Стива Уиткоффа. Кроме того, она отметила заслуги Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в дипломатической работе.
Ранее пресс-секретарь президента России отказался делиться деталями закрытой встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
Напомним, в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».