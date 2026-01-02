  • Новость часаПодконтрольная Киеву часть Запорожской области осталась без света после взрывов
    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Премьер Гренландии Нильсен заявил о вере в будущую независимость от Дании
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    36 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    2 января 2026, 11:36 • Новости дня

    При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины

    Гладков: При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, в результате атаки пострадали две мирные жительницы. «Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставляют в областную клиническую больницу. Вторую женщину, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2. Обеим оказывается необходимая помощь.

    Обстрел также привел к повреждениям жилых и коммерческих объектов: выбиты окна в одном частном доме и примерно четырех десятках квартир в трех многоквартирных домах, пострадали кровля и фасад коммерческого здания, а также семь автомобилей.

    Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, последствия удара устанавливаются.

    Напомним, минувшей ночью ПВО сбила 64 украинских беспилотника над регионами России.

    В декабре пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород.

    1 января 2026, 15:27 • Новости дня
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились, их «надо резать как больных свиней», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».

    Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.

    «Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.

    Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.

    Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    Комментарии (67)
    1 января 2026, 15:44 • Новости дня
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    53 комментария

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Комментарии (12)
    1 января 2026, 12:42 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    Комментарии (8)
    1 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы, где в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар тремя БПЛА с зажигательной смесью по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали праздник.

    Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.

    Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.

    «И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару по гостинице в Хорлах. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назначила виновными в гибели людей спонсоров ублюдков в Киеве.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.

    Комментарии (2)
    1 января 2026, 16:29 • Новости дня
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    Комментарии (4)
    1 января 2026, 20:45 • Новости дня
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    Комментарии (17)
    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Комментарии (10)
    1 января 2026, 18:01 • Новости дня
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    МИД России призывает правительства суверенных государств и международные организации публично осудить теракт, совершённый Киевом в Херсонской области, говорится на сайте МИД.

    В официальном заявлении сказано: «Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области».

    В ведомстве подчеркнули, что игнорирование произошедшего будет расценено как пособничество и соучастие в террористических преступлениях неонацистов и будет иметь соответствующие правовые последствия.

    Официальный представитель МИД России отметила, что совершив атаку на мирное население Херсонской области, власти Киева вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

    «На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях. Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией», – подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полётным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», – добавили в МИД.

    Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что атака была совершена практически сразу после новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором он заявлял о стремлении Киева к миру, и отметило, что подобный цинизм и утрата моральных ориентиров перестают удивлять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали.

    Глава региона позже уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Комментарии (13)
    1 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области продолжают разбирать завалы после удара дрона по кафе, где число жертв уже превысило 24 человека, среди погибших обнаружены дети, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека, передает RT.

    Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это число увеличивается по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    Сальдо также отметил, что среди жертв трагедии есть дети. По его словам, трагедия унесла жизни целых семей, находившихся в кафе в момент удара.

    Губернатор отметил, что в момент атаки в обычном кафе находились более 100 человек, собравшихся на новогодний праздник. Среди присутствующих было много молодежи в возрасте примерно от 20 до 25 лет, некоторые из которых получили ранения, но не обратились за медицинской помощью, самостоятельно извлекая осколки.

    Точное количество пострадавших и погибших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших в результате удара дронами, среди них двое детей, шестеро в тяжелом состоянии.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    Комментарии (6)
    1 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Песков: Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимире Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.

    Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    Комментарии (3)
    1 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

    На сайте главы Херсонской области названы имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах

    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Установлены личности семи погибших в Хорлах в результате удара вооруженных сил Украины, сообщило Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.

    Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.

    Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 04:27 • Новости дня
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Сербии усилили контроль и ограничения для экспорта своей оборонной продукции, это призвано предотвратить ее возможное попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    «Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.

    Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.

    Комментарии (0)
