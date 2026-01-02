Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Гладков: При ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате атаки пострадали две мирные жительницы. «Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставляют в областную клиническую больницу. Вторую женщину, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2. Обеим оказывается необходимая помощь.
Обстрел также привел к повреждениям жилых и коммерческих объектов: выбиты окна в одном частном доме и примерно четырех десятках квартир в трех многоквартирных домах, пострадали кровля и фасад коммерческого здания, а также семь автомобилей.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, последствия удара устанавливаются.
Напомним, минувшей ночью ПВО сбила 64 украинских беспилотника над регионами России.
В декабре пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород.