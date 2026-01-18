Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.9 комментариев
Ряд населенных пунктов Черниговской области Украины остался без электричества
Несколько населенных пунктов в Черниговской области Украины остались без электроэнергии после повреждения энергетического объекта, сообщили в компании «Черниговоблэнерго».
Компания сообщила, что «обесточен ряд населенных пунктов». Причиной инцидента стало повреждение важного энергетического объекта в регионе, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы большая часть объектов «Горводоканала» осталась без электричества из-за перебоев в энергоснабжении. Киевская область стала лидером на Украине по продолжительности отключения света. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса.