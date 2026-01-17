Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?3 комментария
На ЗАЭС заявили о контроле ситуации на станции без резервной ЛЭП
Персонал ЗАЭС сохранил контроль ситуации на станции при отключении одной ЛЭП
Персонал Запорожской АЭС круглосуточно контролирует параметры станции при работе на одной внешней линии, резервные генераторы готовы к запуску, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем. Персонал станции осуществляет круглосуточное наблюдение за всеми критически важными параметрами, несмотря на отключение одной из двух линий электропередачи с 3 января, передает ТАСС.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет второй внешней линии «Днепровская» при полной готовности резервных дизель-генераторов.
Станция продолжает функционировать благодаря второй внешней линии, а резервные дизель-генераторы находятся в полной готовности для обеспечения энергоснабжения в случае полного отключения внешних источников.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об установлении локального прекращения огня на Запорожской атомной электростанции.
В сентябре 2025 года ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения.