На ЗАЭС заявили о контроле ситуации на станции без резервной ЛЭП

Персонал ЗАЭС сохранил контроль ситуации на станции при отключении одной ЛЭП

Tекст: Вера Басилая

Ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем. Персонал станции осуществляет круглосуточное наблюдение за всеми критически важными параметрами, несмотря на отключение одной из двух линий электропередачи с 3 января, передает ТАСС.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет второй внешней линии «Днепровская» при полной готовности резервных дизель-генераторов.

Станция продолжает функционировать благодаря второй внешней линии, а резервные дизель-генераторы находятся в полной готовности для обеспечения энергоснабжения в случае полного отключения внешних источников.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об установлении локального прекращения огня на Запорожской атомной электростанции.

В сентябре 2025 года ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения.

