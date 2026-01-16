Генерал-майор Липовой: Киев скрывает последствия удара «Орешником»

Tекст: Елизавета Шишкова

Киевские власти и западные кураторы сохраняют строгую секретность вокруг последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, передает «Царьград». Как заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, молчание свидетельствует о том, что ракета достигла поставленных целей и нанесла серьезные разрушения.

По словам Липового, если бы «Орешник» промахнулся или попал по пустой территории, западные и украинские СМИ активно обсуждали бы это, чтобы доказать неэффективность вооружения. Генерал отметил: «Если бы «Орешник» ударил мимо, куда-нибудь по пустырю и так далее, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным. И было бы доказано, что ракета неэффективна, бьёт неточно со всеми вытекающими последствиями».

Эксперт подчеркнул, что полное отсутствие комментариев с украинской стороны демонстрирует не только эффективность, но и точность удара. Липовой также считает, что у НАТО и Киева нет средств, способных противостоять новейшей российской ракете, поэтому тему намеренно не обсуждают, чтобы не выставлять свою беспомощность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

Китайское издание Sohu отметило, что ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне обсуждения ими планов размещения войск на Украине.