Опубликованы фото нового истребителя ВВС США F-15EX Eagle-II
Американский фотограф заснял истребитель F-15EX Eagle II во время демонстрационного взлета с аэродрома Национальной гвардии в Портленде, пишет TWZ.
Уникальные фотографии нового истребителя F-15EX Eagle II ВВС США опубликовал авиационный фотограф Рассел Хилл, передает TWZ.
Снимки были сделаны в аэропорту Портленда, где базируется 142-е крыло Национальной гвардии, известное как Redhawks. Именно эта часть первой получила на вооружение F-15EX, быстро перейдя с устаревших F-15C/D к новым истребителям.
Главная фотография запечатлела самолет из состава так называемого RAMBO flight, который взлетает с полосы 10R с включенным форсажем и резко уходит в крутой набор высоты. По словам Хилла, этот вылет был «fini-flight» – последний полет военной карьеры одного из пилотов, который традиционно сопровождается зрелищными маневрами.
Использование форсажа на F-15, базирующихся в Портленде, не является обычным делом из-за требований по снижению шума и экономии топлива. Но в особых случаях, таких как этот прощальный полет, истребители разгоняются по полосе на полной мощности, устраивая эффектный «gate climb» практически по вертикали над аэропортом.
Переход Redhawks на F-15EX еще продолжается, поэтому в группе RAMBO также участвовали старые F-15C, которые тоже показали зрелищные элементы пилотажа. Один из истребителей эффектно накренился, приветствуя зрителей на перроне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве признали уязвимость американских F-35 перед российскими радиолокационными станциями.
Индия ранее отказалась от покупки истребителей F-35 у США. Индия выбрала российские Су-57 вместо американских F-35.