Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси

Tекст: Мария Иванова

Елена Бужеева из Иркутской области одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, который завершился в Тбилиси, передает ТАСС.

Организаторы сообщили: «17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января».

В этом году конкурс объединил 50 участников в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других стран. Победителей определяли в различных возрастных категориях, однако главный титул достался россиянке.

Елена живет в селе Оса в Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и занимается народными танцами с раннего возраста. Подготовка к финалу заняла около трех месяцев. Осенью 2025 года она также выиграла гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре стала победительницей национального этапа «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025» в старшей возрастной категории.

World Rising Stars проходит в Тбилиси уже почти десять лет. В 2026 году программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и финальные дефиле, а также экскурсионные мероприятия для участников и их родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России.

В декабре Екатерина Никитина стала победительницей Mrs Supranational 2025 в Индии. А многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

Между тем россиянка Анастасия Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе «Миссис Европа».