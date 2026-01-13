  • Новость часаПо факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    19 комментариев
    13 января 2026, 11:05

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    12 января 2026, 08:08
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    @ Из личного архива

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя Елена Бужеева из села Оса Иркутской области стала обладательницей главного титула в финале конкурса World Rising Star 2026, прошедшем в Тбилиси.

    Елена Бужеева из Иркутской области одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, который завершился в Тбилиси, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили: «17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января».

    В этом году конкурс объединил 50 участников в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других стран. Победителей определяли в различных возрастных категориях, однако главный титул достался россиянке.

    Елена живет в селе Оса в Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и занимается народными танцами с раннего возраста. Подготовка к финалу заняла около трех месяцев. Осенью 2025 года она также выиграла гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре стала победительницей национального этапа «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025» в старшей возрастной категории.

    World Rising Stars проходит в Тбилиси уже почти десять лет. В 2026 году программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и финальные дефиле, а также экскурсионные мероприятия для участников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России.

    В декабре Екатерина Никитина стала победительницей Mrs Supranational 2025 в Индии. А многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    Между тем россиянка Анастасия Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе «Миссис Европа».

    10 января 2026, 12:06
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 10:35
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикально оппозиционное «Единое национальное движение» гражданина Украины, осужденного на длительный срок заключения экс-президента Михаила Саакашвили раскололась и вынуждено поменять председателя, сообщила телекомпания «Имеди», , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее данным, в партии произошел «большой раскол», в связи с чем отбывающий наказание в тюрьме в Рустави Саакашвили инициировал процесс смены председателя.

    Причина раскола не уточняется, в самой партии пока это не комментировали.

    «Имеди» сообщает, что нынешнего председателя Тинатин Бокучаву сменит один из партийных лидеров Леван Саникидзе, представляющий новое поколение ЕНД.

    В 2026 году КС Грузии рассмотрит иск правящей «Грузинской мечты» о запрете трех радикальных партий, включая «Единое национальное движение».

    Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

    10 января 2026, 12:11
    США заявили о готовности продавать нефть России

    Трамп заявил о готовности США продавать нефть России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю, отметив большой спрос на топливо.

    Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю, заявил Дональд Трамп во время встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний, передает РИА «Новости». Он отметил, что Китай может приобретать у США столько нефти, сколько потребуется, как из Венесуэлы, так и непосредственно из Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Россия сможет получать от США всю необходимую нефть, несмотря на собственное крупное производство углеводородов. По его словам, Китай, Россия и другие страны смогут обратиться к США, и США будут открыты для бизнеса практически сразу.

    Президент добавил, что Китай нуждается в больших объемах нефти, и Соединенные Штаты готовы обеспечить эти поставки.

    Трамп подчеркнул, что предупреждал Москву и Пекин о планах наладить особое сотрудничество между США и Венесуэлой. Он также заявил: «Я люблю народ Китая. Я люблю народ России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи этой нефти.

    11 января 2026, 21:19
    Telegraph: Захват танкера «Маринера» был сигналом Трампа Путину по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Захват американскими властями танкера «Маринера» под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину для ускорения урегулирования конфликта на Украине, сообщает The Telegraph.

    Захват нефтяного танкера «Маринера» шедшего под российским флагом, стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, передает The Telegraph.

    Источники газеты сообщили, что Трамп устал от переговорной стратегии Москвы по Украине и намерен подтолкнуть Россию к урегулированию. В публикации отмечается, что захват танкера и поддержка законопроекта о санкциях стали частью давления со стороны США.

    Один из собеседников издания заявил: «Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился».

    Другой источник добавил, что стратегия России на переговорах вызывает у Трампа усталость. По его словам, администрацию США утомляет схема «два шага вперед, один шаг назад», когда российская сторона затягивает процесс, либо прекращая переговоры, либо усиливая давление.

    Газета также пишет, что Вашингтон все больше склоняется к позиции европейских союзников, считая, что Россия намеренно затягивает урегулирование. Собеседники заявляют, что Трамп разочаровывается в Путине и усиливает давление, чтобы добиться результатов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Власти США заявили о готовности продавать нефть России.

    Министерство иностранных дел России выразило протест после вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    11 января 2026, 21:05
    Дмитриев назвал причину планов Стармера заблокировать соцсеть X

    Дмитриев: Соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки X (бывший Twitter, заблокирован в России), опасаясь, что пользователи увидят его настоящую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, поскольку через нее можно увидеть реальное отношение британского премьера к Дональду Трампу, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Соцсеть X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», – заявил Дмитриев.

    Сообщение Дмитриева стало ответом на его же пост, опубликованный 4 августа 2025 года, где он разместил видео с выступлением Стармера. В этом видеоролике руководитель британского правительства прямо заявляет, что не желает победы Трампа на выборах президента США.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления новой функции, с которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Британии фашистским после сообщения о более чем 12 тыс. арестованных за публикации в интернете.

    11 января 2026, 15:53
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    12 января 2026, 17:04
    Трамп назвал себя спасителем НАТО на фоне спора о Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    Президент США Дональд Трамп объявил себя спасителем НАТО, об этом сообщает РИА «Новости». В понедельник на фоне разногласий внутри альянса из-за обсуждения владения Гренландией Трамп написал в соцсети Truth Social: «Я тот, кто спас НАТО!!!».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подчеркнула, что слова американского президента о необходимости Гренландии стоит воспринимать всерьез. Она также отметила, что возможная агрессия со стороны США против члена НАТО приведет к остановке всех процессов в альянсе.

    Заявления Фредериксен прозвучали на фоне обсуждения притязаний США на территорию Гренландии и вызвали широкий резонанс среди членов НАТО. В Вашингтоне обсуждают перспективы усиления американского влияния в Арктике через контроль над островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    11 января 2026, 07:58
    Россия в 2025 году увеличила экспорт удобрений в США до максимума с 2022 года

    Tекст: Антон Антонов

    В январе-октябре 2025 года объем поставок российских удобрений в США достиг 1,359 млрд долларов, что стало рекордом с 2022 года, свидетельствуют данные американской статслужбы.

    Американские компании за десять месяцев 2025 года увеличили закупки российских удобрений на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сумма экспорта составила 1,359 млрд долларов, что является максимальным показателем с 2022 года, когда за тот же период было поставлено удобрений на 1,364 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Россия по объему экспорта удобрений в США занимает второе место, уступая только Канаде, чьи поставки в отчетном периоде достигли 3,1 млрд долларов. Третьей стала Саудовская Аравия с показателем 420,6 млн долларов.

    Далее следуют Катар (325,6 млн долларов), Израиль (255,7 млн долларов), Тринидад и Тобаго (185,9 млн долларов), Мексика (181,4 млн долларов), Нигерия (155,8 млн долларов) и Алжир (152,9 млн долларов). Литва замыкает десятку крупнейших поставщиков удобрений в США с объемом экспорта 143,9 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, химическая промышленность, а особенно производство удобрений, стала одним из самых значимых несырьевых секторов экспорта в 2025 году. В декабре власти США решили снять санкции с белорусского калия.

    11 января 2026, 15:47
    Трамп: Вместо Кубы Венесуэлу будут защищать США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы, а не военные с Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Куба много лет «жила за счет огромных объемов нефти и денег», которые поступали с Венесуэлы, а взамен она обеспечивала безопасность венесуэльских лидеров, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Теперь же Венесуэле не нужна защита кубинцев, ее будут обеспечивать США с «самой мощной армией в мире».

    Ранее США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп объявлял, что Вашингтон не желает видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    12 января 2026, 15:54
    Стали известны подробности ареста экс-премьера Грузии Гарибашвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили арестован на пять лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ему грозило до 12 лет, но он признал вину, в результате Генпрокуратура заключила с ним процессуальное соглашение. Также он оштрафован на 1 млн лари (370 тысяч долларов).

    Дома у Гарибашвили при обыске осенью нашли 6,5 млн долларов, эти средства изъяты в пользу государства.

    Как заявило следствие, работая на госслужбе, Гарибашвили занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере.

    Адвокат бывшего премьера Михаил Шакулашвили заявил журналистам, что его подзащитный обвинен не в должностном преступлении, а в финансовом.

    «У него есть все права, которыми обладают и другие заключенные, в том числе на помилование», – сказал адвокат.

    Гарибашвили ранее также был министром МВД и обороны в правительстве «Грузинской мечты».

    Напомним, в октябре в квартирах восьми лиц, в том числе бывших премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, руководителя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, генерального прокурора Отара Парцхаладзе, были проведены обыски.

    В том же месяце грузинская генпрокуратура предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Экс-премьер Грузии признал факт получения незаконных доходов.

    11 января 2026, 10:33
    Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за лавин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Ограничения введены с 05.20 11 января 2026 года и будут действовать до особого распоряжения. Причиной стали рекомендации пограничной полиции Грузии и невозможность обеспечить безопасный проезд, передает РИА «Новости».

    «В связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 05.20 11 января 2026 года до особого распоряжения», – сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

    Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пропускной пункт «Верхний Ларс» и остается единственным сухопутным маршрутом между Россией, Грузией и Арменией. В зимний период трасса регулярно закрывается из-за снегопадов и угрозы лавин.

    12 января 2026, 12:52
    Грузия поддержала Словакию в критике Каллас

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поддержал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в критике еврокомиссара Каи Каллас как неспособной решать современные вызовы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Внешняя политика ЕС сегодня стала символом непрофессионализма и все больше отдаляется от интересов народов Европы», – заявил председатель парламента Грузии, которая испытывает трудности во взаимоотношениях с евробюрократией.

    По его словам, «изначально было понятно до чего дойдет внешняя политика ЕС, когда верховным комиссаром была назначена премьер-министр страны, министр иностранных дел которой нарушает нормы международного права и выступает на радикальном антиправительственном митинге в другой стране».

    Так Шалва Папуашвили напомнил о поддержке грузинской оппозиции несколькими министрами иностранных дел стран ЕС, которые прибыли в Тбилиси в конце 2024 года и вышли на митинг. Среди них был и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Ранее Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике. По его мнению, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    12 января 2026, 11:08
    МИД Китая напомнил США о правах стран в Арктике и Латинской Америке

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтону не следует использовать другие страны как предлог для продвижения своих интересов в Арктике и Латинской Америке, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Законные права и свободы всех государств на деятельность в Арктике должны быть полностью соблюдены, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Соединенным Штатам не стоит ссылаться на другие страны в качестве предлога для продвижения собственных интересов в арктическом регионе. По словам дипломата, любые действия должны основываться на уважении интересов всех сторон.

    Мао Нин также указала, что страны Латинской Америки обладают суверенитетом и самостоятельностью в выборе торговых партнеров. Она отметила, что Вашингтон не должен вмешиваться в решения суверенных государств по поводу сотрудничества с другими странами, в том числе в сфере экспорта нефти из Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов.

    Трамп отметил, что страна нуждается в контроле над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике.

    Президент США заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии.

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские корабли представляют угрозу для Гренландии.

    11 января 2026, 12:39
    Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-Грузинская дорога вновь открыта для движения легковых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Решение принято после того, как грузинские службы завершили расчистку полотна и подтвердили возможность безопасного проезда, говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «С учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 9.20 11 января 2026 года до особого распоряжения».

    В воскресенье утром МЧС сообщило, что движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии.

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой

    Похоже, что следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов становится еще одна страна Латинской Америки – Куба. Остров Свободы десятилетиями противостоит Вашингтону, но сейчас Куба попала в действительно крайне сложное положение. От чего зависит, сможет ли она устоять в итоге сегодня? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

