Проект «Профразвитие» за два года объединил 160 тыс. участников
Всероссийскому проекту «Профразвитие» исполнилось два года, за это время свыше 160 тысяч молодых людей воспользовались карьерными сервисами и образовательными программами.
Проект «Профразвитие» стартовал в 2023 году и за два года вырос из каталога стажировок в масштабную экосистему карьерных сервисов. Сейчас участникам доступны резюме-конструкторы, тесты, образовательные курсы, консультации, интерактивные форматы и стажировки в крупнейших российских компаниях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Генеральный директор платформы Андрей Бетин заявил: «За два года «Профразвитие» стал для молодежи настоящим проводником в профессию. Более 500 стажировок открыто в разных сферах, свыше 2,5 тыс. участников прошли собеседования, а каждый четвертый получил предложение о работе». Он подчеркнул, что бесплатные онлайн-курсы прошли более 30 тыс. человек, многие из которых отметили рост уверенности в себе.
За время реализации проекта 75 тыс. молодых людей получили индивидуальные рекомендации по развитию, а тысячи участвовали в очных мероприятиях, летних конференциях и региональных турах. Среди партнеров проекта – крупные корпорации, организации, банки и региональные власти. В этом году материалами смогут воспользоваться школьники и студенты по всей стране, в том числе в Донбассе и Новороссии.
Проект также реализует совместную программу для старшеклассников «Уверенный старт» и развивает образовательный курс для HR-специалистов. Исследования с ANCOR выявляют главные потребности и трудности молодежи на старте карьеры, что помогает совершенствовать сервисы.
На второй день рождения «Профразвития» для участников выпущен «Дневник стажера», который поможет фиксировать успехи и выстраивать карьерный путь. Руководство платформы отмечает, что проект продолжит развиваться и предоставлять новые возможности для молодых специалистов.