МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич

Дипломаты России направили запрос аргентинским властям с требованием официальных разъяснений по поводу заявлений министра безопасности Патрисии Буллрич.
МИД России рассчитывает получить официальные разъяснения от аргентинской стороны из-за высказываний министра безопасности Патрисии Буллрич, передает ТАСС. Посол Аргентины был приглашен на Смоленскую площадь для обсуждения ситуации.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич».
В МИД подчеркнули, что высказывания Буллрич о возможной попытке дестабилизации политической ситуации в Аргентине с помощью прослушки вызвали обеспокоенность в Москве. «До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», – отметили на Смоленской площади.
Ранее министр безопасности Аргентины Патрисии Буллрич заявила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.