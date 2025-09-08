Титов заявил о желании американских компаний возобновить работу в России

Tекст: Ольга Иванова

Крупные и малые бизнес-структуры из США готовы возобновить деятельность на российском рынке после урегулирования актуальных политических вопросов, передает ТАСС. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

В ответ на вопрос о возможности возвращения американских компаний Титов заявил: «Конечно, есть перспективы. Но все зависит от того, как мы урегулируем все вопросы, которые сегодня еще остаются на повестке дня с точки зрения ситуации, которая сложилась в политической сфере».

Титов выразил уверенность, что при преодолении разногласий, благодаря мудрой политике руководителей стран, возможно достичь согласия и создать условия для возвращения как крупных, так и малых американских компаний на российский рынок. Он также подчеркнул надежду, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Ранее на форуме Владимир Путин заявил, что ряд американских компаний выразили интерес к восстановлению или началу сотрудничества с Россией.

Путин также сказал, что европейские компании тоже хотят вернуться на российский рынок.

Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.