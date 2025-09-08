Юношеская сборная России победила КНДР во втором товарищеском матче

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юношеская сборная России по футболу (игроки до 17 лет) вновь одержала победу над сверстниками из КНДР в товарищеском матче, который прошел в Хабаровске, передает ТАСС.

Итоговый счет встречи – 1:0 в пользу россиян. Единственный гол забил Владислав Степанов на 48-й минуте матча.

Это уже второй по счету товарищеский матч между командами. Первая игра, состоявшаяся 5 сентября, завершилась разгромной победой россиян со счетом 3:0.

Ранее, в 2024 году, женские сборные России и КНДР также провели два контрольных матча: 12 июля сильнее оказались футболистки КНДР (3:0), а 15 июля команды сыграли вничью (0:0).

С февраля 2022 года российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, согласно решению этих организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юношеская сборная России по футболу до 17 лет одержала победу над командой КНДР со счетом 3:0 в товарищеском матче в Хабаровске. Российские футболисты забили три безответных мяча в ворота соперников. Встреча прошла на стадионе в Хабаровске.