Юношеская сборная России победила КНДР во втором товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу вновь оказалась сильнее сверстников из КНДР, добившись минимальной победы со счетом 1:0 благодаря голу на 48-й минуте.
Юношеская сборная России по футболу (игроки до 17 лет) вновь одержала победу над сверстниками из КНДР в товарищеском матче, который прошел в Хабаровске, передает ТАСС.
Итоговый счет встречи – 1:0 в пользу россиян. Единственный гол забил Владислав Степанов на 48-й минуте матча.
Это уже второй по счету товарищеский матч между командами. Первая игра, состоявшаяся 5 сентября, завершилась разгромной победой россиян со счетом 3:0.
Ранее, в 2024 году, женские сборные России и КНДР также провели два контрольных матча: 12 июля сильнее оказались футболистки КНДР (3:0), а 15 июля команды сыграли вничью (0:0).
С февраля 2022 года российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, согласно решению этих организаций.
