РСТ сообщил о рекордных ценах отелей в Адыгее и Алтае

РСТ: Дороже всего летом стоило размещение в отелях Адыгеи и Алтая

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии, передает ТАСС, самые высокие средние цены за сутки в отелях категории «три звезды» этим летом были зафиксированы в Адыгее – 20 521 рубль и на Алтае – 17 105 рублей.

В пятерку регионов с наиболее дорогим размещением вошли также Карелия (14 785 руб.), Севастополь (14 073 рублей) и Ленинградская область (13 187 рублей). Средняя стоимость проживания в гостиничном номере по России составила 10 116 рублей за сутки, что на 7,1% выше, чем в прошлом году.

Президент РСТ Илья Уманский отметил: «Снизившийся спрос подтолкнул отрасль к более сдержанному ценообразованию».

В начале сезона средняя цена за номер составляла 12 021 рубль, а по итогам лета она снизилась почти на 20%. Самые доступные варианты проживания летом 2025 года были замечены в Забайкальском крае, Курганской, Ульяновской, Брянской, Рязанской и Томской областях, а также в Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской области и Республике Марий Эл, где стоимость размещения не превышала 5 тыс. рублей за сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что внутренний туризм в России в 2025 году может достичь 96 млн путешественников.

Президент России Владимир Путин отметил, что количество туристических поездок иностранцев по России увеличилось на 18% по сравнению с прошлым летом.