Путин высоко оценил рост числа туристических поездок иностранцев по России

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас летний туристический сезон заканчивается», – отметил глава государства и попросил министра экономического развития Максима Решетникова доложить о ситуации в отрасли, передает ТАСС.

Решетников подтвердил рост числа поездок иностранных туристов и подчеркнул, что в этом году показатель увеличился на 18%. Путин назвал этот результат «приличным».

Кроме того, Решетников подчеркнул, что до 1 сентября все средства размещения, включая гостиницы, базы отдыха и кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. Он обратился к владельцам и управляющим, которые еще не сделали этого, с призывом выполнить требование. Путин поддержал инициативу министра, добавив: «Надеюсь, вас услышат те, кого это касается», пишет РИА «Новости».

Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что в 2025 году ожидания по внутреннему туризму в России предполагают рост до 96 млн путешественников, что превысит показатели предыдущего года.



В августе АТОР опубликовала итоги по турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года, где отмечен рост числа туристов из арабских стран.