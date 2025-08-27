Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Путин высоко оценил рост числа туристических поездок иностранцев по России
Количество туристических поездок иностранцев по России выросло на 18% по сравнению с прошлым летом, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«У нас летний туристический сезон заканчивается», – отметил глава государства и попросил министра экономического развития Максима Решетникова доложить о ситуации в отрасли, передает ТАСС.
Решетников подтвердил рост числа поездок иностранных туристов и подчеркнул, что в этом году показатель увеличился на 18%. Путин назвал этот результат «приличным».
Кроме того, Решетников подчеркнул, что до 1 сентября все средства размещения, включая гостиницы, базы отдыха и кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. Он обратился к владельцам и управляющим, которые еще не сделали этого, с призывом выполнить требование. Путин поддержал инициативу министра, добавив: «Надеюсь, вас услышат те, кого это касается», пишет РИА «Новости».
Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что в 2025 году ожидания по внутреннему туризму в России предполагают рост до 96 млн путешественников, что превысит показатели предыдущего года.
В августе АТОР опубликовала итоги по турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года, где отмечен рост числа туристов из арабских стран.