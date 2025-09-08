Лавров рассказал о работе МИД без отпусков и плотном графике

Tекст: Алексей Дегтярев

Плотный график и отсутствие отпусков во заставили провести встречу с учащимися в МГИМО не 1, а 8 сентября, сказал министр, передает ТАСС.

Решение о переносе было принято ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Лавров напомнил о состоявшемся в августе историческом саммите России и США на Аляске, а также о беспрецедентном турне президента Владимира Путина, включавшем участие в саммите ШОС в Китае и мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией.

Он подчеркнул, что ближайшее время также будет насыщено мероприятиями высокого уровня.

В сентябре запланировано очередное заседание министров иностранных дел России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в октябре пройдет первый саммит России и Лиги арабских государств.

В ноябре состоится второй министерский форум Россия – Африка. До конца года также ожидаются заседания ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и активная работа по линии Союзного государства. Лавров отметил, что анализ итогов международных встреч подробно делают политологи и аналитики, в том числе из профессорского состава МГИМО.

Он также обратился к студентам с советом «не только впитывать информацию и оценки, но и подходить к учебе творчески, приходить к своим собственным выводам».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.

Министр также заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.