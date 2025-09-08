В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Лавров рассказал о работе МИД без отпусков и плотном графике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешнеполитическая деятельность ведется без перерывов и отпусков, из-за чего встречу в МГИМО пришлось перенести на более позднюю дату.
Плотный график и отсутствие отпусков во заставили провести встречу с учащимися в МГИМО не 1, а 8 сентября, сказал министр, передает ТАСС.
Решение о переносе было принято ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.
Лавров напомнил о состоявшемся в августе историческом саммите России и США на Аляске, а также о беспрецедентном турне президента Владимира Путина, включавшем участие в саммите ШОС в Китае и мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией.
Он подчеркнул, что ближайшее время также будет насыщено мероприятиями высокого уровня.
В сентябре запланировано очередное заседание министров иностранных дел России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в октябре пройдет первый саммит России и Лиги арабских государств.
В ноябре состоится второй министерский форум Россия – Африка. До конца года также ожидаются заседания ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и активная работа по линии Союзного государства. Лавров отметил, что анализ итогов международных встреч подробно делают политологи и аналитики, в том числе из профессорского состава МГИМО.
Он также обратился к студентам с советом «не только впитывать информацию и оценки, но и подходить к учебе творчески, приходить к своим собственным выводам».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.
Министр также заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.