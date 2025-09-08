В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
В минувшее воскресенье в Петербурге зарегистрировали самую продолжительную за 65 лет продолжительность солнечного сияния – 12,5 часа, что превысило рекорд 1964 года.
В Петербурге установлен новый рекорд продолжительности солнечного сияния для 7 сентября за последние 65 лет, передает Telegram-канал главного синоптика города Александра Колесова.
Как сообщил эксперт, в воскресенье солнце светило над городом 12,5 часа, что на полчаса дольше прежнего достижения 1964 года, когда показатель составил 12 часов.
Главный синоптик отметил, что над Ленинградской областью весь день сохранялась ясная погода без облаков, несмотря на грозы у границы с Финляндией, которые не затронули территорию региона. В этот день Петербург оказался под влиянием антициклона, однако даже его центр не располагался непосредственно над городом.
Еще одним рекордом 7 сентября стала среднесуточная температура: впервые за историю метеонаблюдений в Петербурге она достигла +20,1 градуса. Прежний максимум для этой даты был зафиксирован в 2018 году, тогда температура составила +19,8 градуса. Даже рекордно теплый 2024 год не принес столь высоких значений именно 7 сентября.
Между тем утром в понедельник радиационные туманы накрыли северные районы Московской области.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о превышении температурных норм по всей России.