Tекст: Антон Антонов

«По всему участку фронта в Сумской области работает российская авиация, нанося поражение скоплениям сил ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В южной части Юнаковки продолжаются бои. ВСУ предпринимали попытки контратаковать на флангах наступающей группировки «Северян», одновременно нанося удары по гражданской инфраструктуре. «Северяне» отразили контратаки ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки (Перше Травня). В ходе боев было уничтожено до 50% личного состава ВСУ, участвовавшего в атаках, а также боевая машина пехоты «Бредли».

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

На Харьковском направлении российские войска в тяжелых боях продвигаются в лесу западнее Синельниково и на левом берегу реки Волчья в Волчанске, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы.

В лесу возле Синельниково российские военные заняли две огневые позиции ВСУ, продвинувшись на 300 м. На левобережье Волчанска штурмовые подразделения России продвинулись на 150 м, заняли техническое здание и закрепляются.

На участке Меловое-Хатнее и Липцовском существенных изменений не отмечено. Противник пытался провести одну контратаку, но понес потери и отошел на исходные позиции. Российская артиллерия и FPV-расчеты наносили удары по позициям ВСУ в Липцах.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

