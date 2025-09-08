Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.12 комментариев
ВСУ активизировались на Сумском направлении
Вооруженные силы Украины активизировались на Сумском направлении, группировка российских войск «Север» отразила три украинские контратаки.
«По всему участку фронта в Сумской области работает российская авиация, нанося поражение скоплениям сил ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В южной части Юнаковки продолжаются бои. ВСУ предпринимали попытки контратаковать на флангах наступающей группировки «Северян», одновременно нанося удары по гражданской инфраструктуре. «Северяне» отразили контратаки ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки (Перше Травня). В ходе боев было уничтожено до 50% личного состава ВСУ, участвовавшего в атаках, а также боевая машина пехоты «Бредли».
На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
На Харьковском направлении российские войска в тяжелых боях продвигаются в лесу западнее Синельниково и на левом берегу реки Волчья в Волчанске, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы.
В лесу возле Синельниково российские военные заняли две огневые позиции ВСУ, продвинувшись на 300 м. На левобережье Волчанска штурмовые подразделения России продвинулись на 150 м, заняли техническое здание и закрепляются.
На участке Меловое-Хатнее и Липцовском существенных изменений не отмечено. Противник пытался провести одну контратаку, но понес потери и отошел на исходные позиции. Российская артиллерия и FPV-расчеты наносили удары по позициям ВСУ в Липцах.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» «дожимает» остатки украинских подразделений в южной части Юнаковки на Сумском направлении.