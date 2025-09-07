Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах

Tекст: Антон Антонов

«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», – приводит ТАСС текст сообщения.

Особое внимание к нему возникло после публикаций о людях и компаниях, которые, по данным расследования, получили прибыль на возведении укреплений в области. Несмотря на схожую тематику с другими журналистами, которые писали об этом, у Тахтая не было широкой поддержки и известности.

Тахтай придерживался пророссийской позиции и часто публиковал материалы о «беспределе украинских военных в Сумах и области», говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме.

Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей.

Украинского журналиста Богдана Буткевича, который активно защищал работу военкоматов, отправили на службу после потери отсрочки от мобилизации.

В 2024 году главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ после того, как его в течение суток удерживали сотрудники ТЦК.