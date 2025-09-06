Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.5 комментариев
ВСУ атаковали девять районов Белгородской области дронами
В результате массированных атак беспилотников и артиллерийских обстрелов ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры, были ранены два человека.
Масштабные атаки со стороны ВСУ на населенные пункты Белгородской области произошли за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
В Белгородском районе дроны атаковали поселок Разумное и несколько сел, пять из девяти беспилотников удалось сбить. В селе Красный Октябрь повреждены забор, автомобили и предприятие, а в Разумном – кровля многоквартирного дома, отделка квартиры, гараж и три дома.
В Борисовском районе зафиксированы атаки тремя дронами. В результате обстрела FPV-дроном на трассе мужчина получил контузию, диагноз не подтвердился. В Березовке повреждены дом и автомобиль.
В Валуйском округе атаковано более десяти населенных пунктов, применялось 23 дрона, из них 12 подавлены. В результате пострадали летняя кухня, трактор, хозяйственные постройки, грузовой и легковой автомобили, частные дома. В Волоконовском районе повреждены купол храма, хозяйственная постройка и дом.
В Грайворонском округе выпущено 14 боеприпасов, совершены атаки 25 дронами. В Дунайке пострадали автомобиль и соцобъект, в Масычево – два авто и дом. Ночью в Грайвороне после сброса взрывчатки повреждены дом и машина.
В Краснояружском районе подверглись атакам села и поселки, выпущено 8 боеприпасов, 10 дронов применено, последствия уточняются. В Ракитянском районе после подрыва дрона женщине диагностировали баротравму, диагноз не подтвердился, разрушен дом. В Шебекинском округе атаки затронули город Шебекино и шесть сел, ранена женщина, повреждены дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и предприятие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при атаке дрона ВСУ на село Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мужчина.