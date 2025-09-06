ВСУ атаковали девять районов Белгородской области дронами

МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.