Снежно-белая альпака родилась в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр
Снежно-белая альпака родилась в зоопарке Крыма
Директор крымского Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщил о появлении в зоопарке невероятного малыша – снежно-белого альпака.
«В нашем зоопарке родилась маленькая снежно-белая альпака. Назвали малышку Белая Леди. Она очень забавная и милая, особенно когда целует свою мать утром после пробуждения и вечером перед сном. Прямо как люди», – рассказал Жиленко РИА «Новости».
Директор парка уточнил, что детеныш быстро набирает вес, чувствует себя хорошо и выделяется среди остальных животных.
«Она выделяется среди остальных особой аурой – настоящая леди при дворе», – добавил он.
