Снежно-белая альпака родилась в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр

Снежно-белая альпака родилась в зоопарке Крыма

Tекст: Ирма Каплан

«В нашем зоопарке родилась маленькая снежно-белая альпака. Назвали малышку Белая Леди. Она очень забавная и милая, особенно когда целует свою мать утром после пробуждения и вечером перед сном. Прямо как люди», – рассказал Жиленко РИА «Новости».

Директор парка уточнил, что детеныш быстро набирает вес, чувствует себя хорошо и выделяется среди остальных животных.

«Она выделяется среди остальных особой аурой – настоящая леди при дворе», – добавил он.

