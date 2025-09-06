Песков назвал инициативу КНР началом разговора о глобальном управлении

Tекст: Ирма Каплан

«Собственно, это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзиторном периоде, в котором мы находимся», – сказал Песков РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

На вопрос о том, можно ли китайскую идею посчитать началом большого разговора о глобальном управлении, он ответил положительно.

«Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС», – добавил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

