Песков назвал инициативу КНР началом разговора о глобальном управлении
Инициатива Китая о новом глобальном управлении, выдвинутая его председателем Си Цзиньпином на саммите ШОС, – это начало долгого разговора, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Собственно, это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзиторном периоде, в котором мы находимся», – сказал Песков РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.
На вопрос о том, можно ли китайскую идею посчитать началом большого разговора о глобальном управлении, он ответил положительно.
«Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС», – добавил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.
Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.