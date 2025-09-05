Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Журналистка «Дождя» Котрикадзе объявлена в розыск в России
В базе розыска МВД появилась информация о розыске телеведущей Екатерины Котрикадзе* (признана иноагентом в России).
Котрикадзе объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса, однако точная статья не указывается, передает ТАСС.
Екатерина Котрикадзе* известна как ведущая телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
Ранее МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» Ратникову.
В июле власти возбудили уголовные дела против трех сотрудников телеканала «Дождь» за нарушения законодательства об иностранных агентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом