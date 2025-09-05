Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
На территории стран Балтии и Польши начались организованные США учения
Командование армии Литвы заявило о старте учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.
Учения «Железный кулак» стартовали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, передает ТАСС.
Организатором выступило американское командование в Европе, а о начале маневров сообщила армия Литвы. Основной задачей мероприятия стала отработка переброски подразделений США на восточный фланг НАТО и подготовка к возможным боевым операциям, говорится в официальном сообщении.
В Литве маневры интегрированы с национальными учениями «Гром Перкунаса», в которых участвуют 17 тыс. военнослужащих. Военная техника будет перемещаться по автодорогам из Польши в Литву.
В рамках учений в Литву планируют перебросить около 20 американских вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии пройдут масштабные учения Namejs 2025 с участием около 12 тыс. военных из стран НАТО. Одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации в регионе. Блок НАТО назвал главной угрозой для российских интересов на Балтике усиление военного присутствия альянса.