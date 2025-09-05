Эстония призвала готовиться к сокращению войск США в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, европейские страны, граничащие с Россией, должны готовиться к вероятному сокращению американского военного присутствия, передает Politico.

Он отметил, что лоббировал сохранение войск США на востоке Европы в беседе с Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска в апреле, подчеркнув: «Присутствие войск США в Европе важно не только для Европы, но и для Соединенных Штатов».

Карис признал, что заявления Трампа о намерении оставить американских военных в Польше его несколько успокоили, однако подчеркнул: спрогнозировать дальнейшие действия Вашингтона в отношении балтийских стран сложно. По его словам, такие страны, как Эстония, должны быть готовы к любому сценарию и усиливать собственные военные возможности.

В настоящее время в странах Балтии размещены около 2 тыс. американских военнослужащих в рамках усиления безопасности после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В то же время в Пентагоне завершается пересмотр глобальной дислокации войск, итоги которого могут быть объявлены в конце месяца. Решения разрабатывает заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби, известный сторонник сокращения военного присутствия в Европе.

Карис также отметил важность поддержки Украины со стороны Евросоюза и выразил надежду, что Киев начнет переговоры о вступлении в ЕС до конца текущего года. В отношении Израиля Карис заявил, что считает необходимым убеждать израильские власти прекратить нарушения гуманитарных норм в Газе, а не ограничивать финансирование научных исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются найти новую рабочую силу для пополнения рядов ВСУ. В Австрии отметили раскол внутри европейских государств, которые поддерживают Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что европейские инструкторы уже подготовили 90 тыс. военнослужащих с Украины.