Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Россия ни от кого не отворачивалась
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для взаимодействия с другими странами.
Россия никогда не отворачивалась ни от одной из стран, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА Новости. «Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о позиции России в международных отношениях.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основное внимание уделено теме развития Дальнего Востока как платформы для диалога и сотрудничества ради мира и процветания.
Ранее на форуме президент России Владимир Путин отметил, что ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией.
Путин также заявил, что европейские компании хотят вернуться на российский рынок.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.
Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.