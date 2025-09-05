Путин: Россия ни от кого не отворачивалась

Tекст: Мария Иванова

Россия никогда не отворачивалась ни от одной из стран, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА Новости. «Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о позиции России в международных отношениях.

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основное внимание уделено теме развития Дальнего Востока как платформы для диалога и сотрудничества ради мира и процветания.

Ранее на форуме президент России Владимир Путин отметил, что ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией.

Путин также заявил, что европейские компании хотят вернуться на российский рынок.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.