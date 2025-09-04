Глушенков стал капитаном сборной России на матч с Иорданией

Максим Глушенков возглавил сборную России на товарищеский матч с Иорданией

Tекст: Денис Тельманов

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков выйдет на поле в качестве капитана российской футбольной сборной в товарищеском матче против Иордании, передает РИА «Новости». Встреча пройдет 4 сентября в Москве и стартует в 20:00 по московскому времени. Следующий матч россияне проведут 7 сентября против Катара в Эр-Райяне.

В стартовый состав на игру с Иорданией также вошли Александр Максименко, Илья Вахания, Руслан Литвинов, Евгений Морозов, Юрий Горшков, Александр Черников, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Андрей Мостовой и Дмитрий Воробьев.

Ранее в интервью Максим Глушенков отмечал, что ему было бы интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную против Вьетнама и Таиланда. В сентябре он пропустил поездку национальной команды во Вьетнам из-за травмы руки.

В марте главный тренер Валерий Карпин рассказал, что лично поговорил с Глушенковым перед его вызовом на матчи с Гренадой и Замбией. В игре с Замбией Глушенков оформил хет-трик, а сборная России победила со счетом 5:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард московского «Локомотива» и российской сборной Максим Глушенков заявил, что не имеет желания переходить в любой европейский клуб.

Сборная России по футболу объявила состав вратарей на сентябрьские товарищеские матчи с командами Иордании и Катара. Братья Миранчуки попали в расширенный состав национальной сборной по футболу, которая сыграет в сентябре против Иордании и Катара.

