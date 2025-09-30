Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.2 комментария
На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Все дизель-генераторы работают нормально
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается резервными дизель-генераторами, все они работают нормально, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы вышедшем из строя генераторе.
Яшина, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что его слова не соответствуют действительности, передает ТАСС.
По ее словам, «в результате повреждения высоковольтной линии противником собственные нужды Запорожской АЭС обеспечены за счет резервных дизель-генераторов».
Яшина добавила, что сейчас задействована только часть резервных генераторов, необходимости в использовании всех нет. Станция располагает достаточным запасом топлива и запчастей для поддержания их работы. Она отметила, что «все дизель-генераторы работают нормально». Ситуация, по ее словам, «находится под полным контролем, персонал отслеживает все параметры безопасности».
Яшина сообщала, что Запорожская АЭС остается без внешнего энергоснабжения. ВСУ обстрелами сорвали восстановление линии энергоснабжения.