Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь

Tекст: Дарья Григоренко

Бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии, которые принимали участие в штурме укрепленного района Донбасса, рассказали, что каждый метр продвижения давался с боем. Одни считают, что сложнее вести бой в поле, другие – в многоэтажных зданиях, передает RT.

Штурмовик с позывным Дема рассказал: «На каждом этаже, в каждом окне – хохлы. А заходить нам надо было как раз там, где сидел пулеметчик за бронированной дверью. А он один мог целое отделение сдержать». После танковой поддержки удалось устранить пулеметчика и зачистить здание. Дема получил тяжелое ранение в бою в частном секторе, но продолжил выполнять задачу несмотря на размолотую ногу и осколки в позвоночнике.

В ходе другого эпизода группе пришлось самостоятельно защищать занятую позицию две недели, ожидая эвакуации и получая медикаменты с дронов. За этот бой Дему представили к награде медалью «За отвагу». Его однополчанин Буш вспоминал, как неожиданность и маскировка позволили группе занять лес под Часовым Яром незамеченными, обеспечив безопасность для других подразделений, а сам боец был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

При выполнении задачи они были замечены украинскими дронами. Однако приветственный жест спас им жизни.

«Мне товарищ говорит: «Закуривай и маши ручками». Ну мы задымили, «птицам» передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было», – вспомнил боец с позывным Буш.

По его словам, благодаря таким хитростям российским штурмовикам удалось зайти в лес близ Часов Яра так, что противник не знал об этом еще четыре дня.

Командир батареи Ветлуга отметил, что за два года война изменилась из-за появления беспилотников и систем РЭБ. Теперь артиллеристам приходится тщательно маскироваться, а главными целями становятся группы операторов БПЛА и вражеской артиллерии. По его словам, последние успехи дивизии обеспечиваются постоянной готовностью и слаженностью действий всех подразделений.

После взятия Часова Яра российские войска смогли вернуть все позиции, утраченные во время украинского контрнаступления 2023 года. Авторы публикации отдельно подчеркивают героизм и стойкость российских десантников, сыгравших ключевую роль в этих событиях.

В августе Минобороны России сообщили, что штурмовой отряд российского 299-го гвардейского полка провел операцию по захвату и зачистке украинского опорного пункта к западу от города Часов Яр.

Ранее сообщалось, что десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.