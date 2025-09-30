Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Государственный музей боевой славы Абхазии получил российскую грантовую поддержку
В День Победы и независимости Абхазии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент республики Бадра Гунба и посетили Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба. В ходе визита было объявлено, что учреждение станет участником российской грантовой программы, направленной на поддержку культурных и исторических проектов.
Директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя, провела для делегации экскурсию по экспозиции, посвященной истории независимости республики и памяти ее первого президента, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
После экскурсии Сергей Кириенко сообщил, что музей будет включен в российскую грантовую программу, которая поддержит учреждение в обновлении и дальнейшей работе. Кириенко подчеркнул: «Соответствующее поручение будет отдано в ближайшее время». Руководство музея выразило благодарность за принятое решение.
В рамках праздничных мероприятий в честь Дня Победы и Независимости состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Ардзинба в селе Нижняя Эшера, передает пресс-служба президента Абхазии. В церемонии участвовали президент Абхазии, вице-президент, премьер-министр, спикер парламента, российская делегация и гости из Южной Осетии.