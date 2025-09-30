Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Командование обеспечило штурмовикам России вход в Кировск без потерь
Наступление штурмовиков Западной группировки ВС РФ на Кировск в ДНР завершилось без потерь благодаря использованию нестандартной тактики командования, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.
По его словам, взвод штурмового отряда Западной группировки вооруженных сил России успешно вошел в Кировск в Донецкой народной республике, не понеся потерь, пишет ТАСС.
По словам Серпа, перед штурмовыми группами стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Командир подчеркнул: «В самом начале наступательных действий у нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать, штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска».
Он отметил, что противник в ходе наступления осуществлял сопротивление, активно используя FPV-дроны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при попытке бегства из Кировска под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.