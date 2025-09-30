  • Новость часаРоссийские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    Мир переживает лучший для золота год за полвека
    Путин заявил о возрождении иконных русских земель Донбасса и Новороссии
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Трамп предложил план урегулирования в секторе Газа
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    ЕС намерен ускорить вступление Молдавии и Украины в союз
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
    Босфор перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию судна
    Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    30 сентября 2025, 09:49 • Новости дня

    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию из-за отсутствия консула и трудностей с дипломатической поддержкой.

    Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что отсутствие эстонского консула в Белоруссии значительно усложняет или делает невозможным предоставление консульской помощи.

    Также в министерстве подчеркнули, что рекомендации связаны с задержаниями граждан Эстонии и других стран Евросоюза на территории Белоруссии.

    Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок туда.

    В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией.

    28 сентября 2025, 14:22 • Новости дня
    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»

    Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на атаки НАТО по самолетам России

    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»
    @ Рамиль Ситников/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты являются необдуманными и быстро сойдут на нет. Однако если силы НАТО собьют «что-то российское» над Калининградской областью, тогда придется воевать «на все деньги».

    Заявление Александра Лукашенко прозвучало в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Глава Белоруссии отметил, что угрозы НАТО о возможном сбитии российских летательных аппаратов – не более чем публичные слова без реального намерения, но предупредил о последствиях. «Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как», – заявил Лукашенко.

    По его словам, если кто-либо из стран НАТО решится на подобные действия, за этим сразу последует ответ. Президент подчеркнул: «То, что они заявили, что будут сбивать. Ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят».

    Лукашенко выразил уверенность, что ситуация не выйдет из-под контроля, а резкие заявления западных стран вскоре прекратятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки сбить объекты в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны НАТО быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    27 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского прекрасным представителем «европейских ценностей» с «ложечками для сахара и салфетками» из-за его странного поведения.

    Мария Захарова пошутила в Telegram-канале, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский был бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова сопроводила комментарий репостом видео с Тихановским, снятого на пресс-конференции с его супругой Светланой Тихановской, где оппозиционер выглядит и ведет себя странно.

    «Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», – написала Захарова.

    В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск оказались в центре внимания после публикации видео из купе поезда, где на столе перед ними пользователи социальных сетей заметили предметы, вызвавшие подозрения. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.

    Позднее власти Франции объяснили, что это была обычная бумажная салфетка.

    Ране Тихановский был отпущен из тюрьмы в Белоруссии во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Сергей Тихановский стал предметом презрения и насмешек.

    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией из-за случайности

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    27 сентября 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают импортировать никель из России, и не намерены вводить ограничения на ввоз металла в рамках 19-го пакета санкций против России, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    Страны Евросоюза продолжают импортировать российский никель, который используется в том числе для нужд оборонной промышленности, и не собираются включать этот металл в 19-й пакет санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle и евродепутатов.

    Член комитета Европарламента по вопросам безопасности и оборонной политики Мерья Кюлленен отметила, что российский никель используется для нужд оборонной промышленности. В то же время евродепутаты хотят остановить «военные действия России на Украине», и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала.

    «Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность», – заявила Кюлленен.

    Кюлленен заявила, что в случае запрета на поставки российского никеля цены на металл резко вырастут по всему миру, что вызовет серьезные проблемы в отрасли. По данным Yle, в 2024 году страны ЕС закупили никеля из России на 1 млрд долларов, а только за первый квартал 2025 года – примерно на 300 млн долларов. При этом на долю России приходится четверть импорта никеля Евросоюза, а собственное производство в ЕС покрывает лишь около 3% потребностей.

    Никель включен в список стратегически важных материалов Евросоюза и играет ключевую роль не только в промышленности, но и для НАТО. Финский евродепутат Катри Кулумни подчеркнула, что потребность ЕС в российском никеле никто не ставит под сомнение. Она отметила, что, несмотря на важность этого металла для автомобильной и сталелитейной промышленности, именно оборонная сфера является главным фактором.

    Еврокомиссия в новом пакете санкций предлагает ужесточить экспортный контроль для российских, индийских и китайских компаний, а также запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также предусмотрено введение ограничений против компаний из третьих стран – в том числе Китая – якобы за содействие российскому военно-промышленному комплексу, и ряд мер против российской платежной системы «Мир» за границей. Кроме того, ЕК предложила полностью запретить любые транзакции с участием «Роснефти» и «Газпром нефти» и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других государств.

    Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, которые затронут предоставление туристических услуг на территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза в «фашиствующее чудовище».

    28 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Посол Келин объяснил пагубность бесед в странах ЕС о миротворцах на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Обсуждение главами европейских стран возможности введения военных НАТО на Украину мешает поиску политического урегулирования и завершению конфликта, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», – сказал Келин РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    27 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле

    Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в нынешней непростой ситуации

    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

    Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    27 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева

    Лавров: Европа позволила Киеву теракты ради поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа, стремясь нанести России «стратегического поражения», позволяет Киеву совершать теракты и внесудебные казни и безрассудные диверсии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Европа позволяет киевским властям совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, поскольку стремится к утопической цели нанести России «стратегическое поражение», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, европейские страны игнорируют действия Киева и «ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций».

    Лавров также обратил внимание, что киевские власти пришли к власти в результате, как он выразился, организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году. Он отметил, что после этого власти Украины взяли курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, а также на законодательное истребление русского языка в образовании, культуре и СМИ.

    Министр подчеркнул, что Украина остается «единственной страной в мире, законодательно запретившей использование родного языка почти половины своего населения».

    «Россия, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных людей на территориях под контролем Киева восстановлены и соблюдаться в полном объеме. По словам Лаврова, на этой основе Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для самой Украины.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину.

    Лавров также подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения.

    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    27 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов

    МИД о «стене от дронов»: В ЕС раздувают истерику

    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В российском дипведомстве указали на отсутствие ясности относительно протяженности и финансирования обсуждаемой в Евросоюзе «стены от дронов».

    Европейский союз продолжает раздувать истерию вокруг инцидентов с беспилотниками, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что обсуждаемая в ЕС инициатива по созданию «стены от дронов» до сих пор лишена четко определенных параметров и понимания как по протяжённости, так и по участникам проекта.

    Масленников отметил, что нет ясности относительно возможного участия Венгрии и Словакии, а также отсутствует представление о необходимых объемах финансирования. По его словам, обсуждение финансирования этой инициативы началось после заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте. Дипломат считает, что фон дер Ляйен может использовать этот проект для усиления своего политического имиджа перед голосованием по вотуму недоверия.

    «Очевидно, что раздуваемая есовцами «истерика» вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель – оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения», – заявил Масленников.

    Он добавил, что такие политические игры и амбиции европейских лидеров лишь увеличивают военно-политическую напряженность на европейском континенте, а не способствуют ее снижению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов».

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс пообещал создать такую систему вдоль всей восточной границы Евросоюза.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дешевых беспилотников.

    27 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Политик Мема назвал войну с Россией целью Европы

    Финский политик Мема обвинил Европу в подготовке войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Основная цель Европы заключается в том, чтобы начать прямую войну с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, такую точку зрения высказал бывший кандидат в Европейский парламент, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что инциденты, которые Россия якобы организует в ряде европейских стран, являются, по его мнению, провокациями.

    Мема считает, что эти события нужны европейским политикам для оправдания усиления вооружения и повышения милитаризации континента.

    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о риске начала третьей мировой войны из-за возможной операции Киева под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что против России сейчас ведется война, и проходит самый острый ее этап.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией.

    27 сентября 2025, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о повторяющемся сне

    Президент Белоруссии Лукашенко признался, что ему часто снится работа в «Городце»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему часто снится, будто он вновь работает на предприятии «Городец», где когда-то был руководителем в сложные для хозяйства годы.

    Александр Лукашенко посетил Шкловский район Могилевской области и побывал на предприятии ЗАО «АСБ-Агро Городец», где в конце 1980-х годов он был руководителем, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

    «Ложусь спать, постоянно мне «Городец» снится. И снится, что я опять работаю в «Городце». А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. «Городец» этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», – признался Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что долго не мог найти времени для визита в хозяйство, не получилось приехать ни в прошлом году, ни в первой половине нынешнего.

    «А тут думаю: ладно, из Москвы буду лететь, заеду. Посмотрю, может быть, сниться не будет», – добавил он.

    Посещение «Городца» произошло вскоре после возвращения Лукашенко из Москвы, где 25–26 сентября он провел переговоры с Владимиром Путиным.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на недостаток порядка и бесхозяйственное отношение в ЗАО «АСБ Агро-Городец».

    Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов.

    27 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Politico: ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремится получить поддержку большинства государств по вопросу предоставления кредита на Украину за счет замороженных российских активов, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, такое решение позволит обойти позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против выделения новых средств Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия подготовила инициативу по изменению порядка продления санкций против России: предлагается заменить принцип единогласия на квалифицированное большинство. Это также направлено на то, чтобы ограничить влияние Будапешта на принятие решений в ЕС по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

    Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы не только для финансирования военных нужд Киева, но и для поддержки его госбюджета. По словам неназванного дипломата ЕС, цель встречи в Копенгагене – «заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», однако пока ситуация остается неопределенной.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    27 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Филиппо обвинил ЕС и Киев в провоцировании масштабного конфликта в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа прилагает максимум усилий, чтобы спровоцировать конфликт с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявления западных лидеров о предполагаемой причастности Москвы к инцидентам с дронами.

    Политик подчеркнул: «Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте. Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на подобные провокации под ложным флагом!», передает РИА «Новости».

    Филиппо также обратился к французским властям с призывом полностью прекратить участие страны в этом конфликте. Он потребовал, чтобы Франция не отправляла на Украину «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было.

    Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Партия Майи Санду проиграла Молдавию

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) выиграла парламентские выборы, набрав чуть более 50% голосов. Однако эта победа оказалась пирровой: партия Майи Санду теряет, предварительно, десять мандатов. Оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях на зарубежных участках и отказывается признавать результаты. Как будут развиваться события в дальнейшем? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
