МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию
МИД Эстонии призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию из-за отсутствия консула и трудностей с дипломатической поддержкой.
Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что отсутствие эстонского консула в Белоруссии значительно усложняет или делает невозможным предоставление консульской помощи.
Также в министерстве подчеркнули, что рекомендации связаны с задержаниями граждан Эстонии и других стран Евросоюза на территории Белоруссии.
Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок туда.
В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией.