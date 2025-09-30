Депутат Матвейчев: Партия Санду проиграла внутри Молдавии

Депутат Госдумы Матвейчев: Правящая партия Майи Санду проиграла внутри Молдавии

Tекст: Олег Исайченко

«Результат правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) характерный – так не побеждают», – иронично отметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что накануне выборов в Молдавии две оппозиционные партии исключили из избирательной гонки, а до этого произошли аресты лидеров оппозиции, популярных кандидатов.

В день голосования в ход также шли «демократические инструменты». «Людям из Приднестровья фактически не дали проголосовать. Полиция перекрывала движение по мосту, соединяющему Молдавию с ПМР. Поступали сообщения о минировании», – перечислил собеседник.

Парламентарий указал, что в России открыли лишь два избирательных участка, а в Европе – более 300. «Причем в некоторых просто не было необходимости. Яркий пример – Монако, где, как выяснилось, не нашлось ни одного молдаванина, который проголосовал бы», – заметил Матвейчев.

«Но даже несмотря на огромное административное давление на оппозицию, фальсификации на участках за границей и ограничение прав приднестровцев партия Майи Санду теряет места в парламенте. Вместо нынешних 62 мест она может рассчитывать примерно на 50. Внутри страны PAS проиграла, но и результаты голосования за границей, обеспеченные благодаря махинациям, едва ли можно назвать победой», – подчеркнул собеседник.

По его прогнозам, фракция продолжит терять поддержку среди избирателей. На этом фоне стоит ожидать, что президент Молдавии будет стараться мобилизовывать людей с помощью милитаристской риторики, как это уже делают европейские политики, которые не могут похвастаться высокими рейтингами, добавил депутат. «Скорее всего, Санду попытается вовлечь молдаван в военные конфликты. Это очень прискорбно для республики», – заключил Матвейчев.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. «Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», – цитирует его РИА «Новости».

По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, «Действие и солидарность» набрала 50,16% голосов избирателей, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Оппозиционные партии в общей сложности получили около 44%. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая фракция проиграла выборы и не имеет парламентского большинства. «PAS делала ставку на поддержку диаспоры, однако даже там утратила прежнее доверие», – отметил он.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. В ходе голосования граждане страны избрали по партийным спискам 101 депутата на четыре года. В выборах участвовали 14 партий, три блока и четыре независимых кандидата.

Примечательно, что в день голосования основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что год назад во время пребывания в Париже к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

«В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.