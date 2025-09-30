В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Захарова заявил о колоссальном количестве нарушений на выборах в Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что молдавские власти и их иностранные спонсоры допускали массовые нарушения законодательства и международных стандартов при проведении парламентских выборов в стране.
«Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров самого молдавского же законодательства, электоральных норм, которые в самой Молдавии существуют, всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», – заявила она ТАСС.
Захарова призвала обратить внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о выборах в Молдавии, в котором она отметила, что президент республики Майя Санду привела свою партию к 50% буквально «на штыках» и поучила «клеймо окончательной нелегитимности».
Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, в которых приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.
Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.