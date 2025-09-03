Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай

Путин подчеркнул рыночные принципы новых газовых соглашений с КНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Новые соглашения по поставкам трубопроводного газа между Россией и Китаем являются выгодными обеим сторонам и базируются на рыночных отношениях, передает ТАСС.

Владимир Путин заявил, что в этих договорах отсутствует элемент благотворительности: «Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт, она формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определенной».

По его словам, трубопроводные поставки газа из РФ в Китай смогут достичь 100 млрд кубометров.

Президент добавил, что спрос на энергоресурсы растет во всем мире, в том числе в Китае, и российская сторона давно обсуждала с Пекином варианты поставок.

По словам Путина, переговоры велись несколько лет, рассматривались разные маршруты, имелись как плюсы, так и минусы у каждого варианта, однако в итоге был найден консенсус и подписаны новые соглашения по поставкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg отметил, что расширение поставок российского газа в Китай по «Силе Сибири – 2» способно радикально изменить баланс на мировом рынке сжиженного газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и самым капиталоемким проектом в мировой газовой отрасли.