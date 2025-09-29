Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По ее словам, перед крупными соревнованиями спортсмены не занимаются сексом, чтобы не тратить энергию.

Активистка назвала себя и сторонников «солдатами революции», которые также должны быть в полной готовности к назначенному дню.

Часть грузинской оппозиции отказалась участвовать в выборах 4 октября и анонсировала «свержение власти революционным путем», власти обещают не допустить дестабилизации.

В комментариях к этому сообщению пользователи социальных сетей пишут, что «лучше бы от секса в свое время отказались твои родители и родители твоих сторонников», а также отмечают, что радикалы «неизлечимы» и иронизируют на счет того, что «оппозиция приносит для достижения своих целей большие жертвы».

Ранее согласно данным опроса компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди», правящая «Грузинская мечта» получит на местных выборах 4 октября 66,4 процента голосов.