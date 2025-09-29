В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
Радикальная грузинская активистка Нана Сандери призвала сторонников оппозиции отказаться от секса до дня проведения местных выборов 4 октября, чтобы «сохранить энергию на революцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, перед крупными соревнованиями спортсмены не занимаются сексом, чтобы не тратить энергию.
Активистка назвала себя и сторонников «солдатами революции», которые также должны быть в полной готовности к назначенному дню.
Часть грузинской оппозиции отказалась участвовать в выборах 4 октября и анонсировала «свержение власти революционным путем», власти обещают не допустить дестабилизации.
В комментариях к этому сообщению пользователи социальных сетей пишут, что «лучше бы от секса в свое время отказались твои родители и родители твоих сторонников», а также отмечают, что радикалы «неизлечимы» и иронизируют на счет того, что «оппозиция приносит для достижения своих целей большие жертвы».
Ранее согласно данным опроса компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди», правящая «Грузинская мечта» получит на местных выборах 4 октября 66,4 процента голосов.