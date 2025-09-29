В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сообщил Дональду Трампу о завершенности конфликта на Украине, подчеркнув, что Россия одержала победу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выразил бывшему президенту США Дональду Трампу мнение о победе России в конфликте на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Орбана, Трамп интересовался его позицией относительно ситуации на фронте.
В эфире программы «Борцовский час» венгерский премьер отметил: «Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт». Таким образом, Орбан подчеркнул, что считает итоги конфликта предрешенными.
Ранее Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть свои территории и даже «пойти дальше». Зеленский, в свою очередь, отметил, что был удивлен подобным заявлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию. Орбан также рассказал, что президент США Дональд Трамп неожиданно «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пробовали новое лечо.