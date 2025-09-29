Чешскую НПО со сгоревшим на Украине складом заподозрили в связях с боевиками

Tекст: Валерия Городецкая

Сведения о возможном хранении продукции военного назначения на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске не вызывают удивления, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник. Организация, как пояснил собеседник агентства, ранее подозревалась в связях с боевиками и была признана нежелательной в России.

Местные СМИ сообщили о крупном пожаре на принадлежащем НПО складе и упоминали, что жители слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляют, что на складе находились только гигиенические товары, стройматериалы и топливные брикеты. В то же время чешские журналисты со ссылкой на источники сообщили о вероятном хранении военной продукции.

Источник напомнил, что в 2004 году в помещениях НПО в Грозном был обнаружен тайник с оружием и подпольная типография. В 2005-2007 годах НПО лишилась аккредитации в России по подозрению в связях с чеченскими боевиками, а в 2019 году «Человек в беде» была признана нежелательной на территории России.

Ранее подполье сообщило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.