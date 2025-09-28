«Росатом» сообщил о применении опыта АЭС «Аккую» за рубежом

Tекст: Ольга Иванова

О перспективах применения опыта строительства АЭС «Аккую» за пределами Турции рассказал Кирилл Комаров, первый замглавы «Росатома», передает РИА «Новости». По его словам, привлечь к проекту удалось более 2 тыс. турецких компаний, хотя изначально рассчитывали только на 400. Суммарный объем заказов для местных подрядчиков превысил 11 млрд долларов.

Комаров подчеркнул, что важнейшим итогом сотрудничества стало не только финансовое участие турецких компаний, но и их повышение квалификации. «Турецкие подрядчики осваивают строительство АЭС, получают необходимые знания и доступ к технологиям», – подчеркнул он.

Он отметил, что полученные турецкими компаниями компетенции уже востребованы за пределами страны: они работают на площадках в Венгрии и Египте, а также участвуют в проектах в Казахстане и Узбекистане. По словам Комарова, этот опыт пригодится при реализации новых международных проектов.

Глава блока по развитию «Росатома» также отметил растущий интерес к ядерной энергетике в мире и выразил уверенность, что полученные турецкими компаниями уникальные компетенции будут востребованы многократно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция завершила испытания клиринговой схемы для финансирования строительства АЭС «Аккую».

На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

