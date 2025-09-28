Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
МВД предупредило о звонках мошенников с индийских номеров
Передвижение украинских военных по Купянску заметно сократилось на фоне усиленной работы российских беспилотников, которые фиксируют лишь редкие случаи появления техники, сообщил командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным «Контора».
По его словам, украинские военные почти не передвигаются по Купянску из-за работы российских дронов, передает РИА «Новости». «Контора» отметил: «Если отталкиваться от наших полетов над городом, то мы его движения практически не наблюдаем, вероятно, он в укрытиях находится». Боец добавил, что противник по-прежнему присутствует в городе, но действует крайне осторожно и избегает открытых перемещений. По его словам, единичные передвижения автомобилей фиксируются и по ним сразу наносится удар, но общей активности не наблюдается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление бронетехники вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Нацбатальоны ВСУ были переброшены в район Купянска. Министерство обороны России заявило о контроле над большей частью города Купянск.