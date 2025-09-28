Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Первый снег выпал на Урале после мощного похолодания
Первый снег выпал в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае
Резкое снижение температуры на Урале принесло первые снегопады в ряде городов Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.
Первый снег выпал в ряде районов Урала, где прошел резкий холодный фронт, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.
Осадки зафиксированы в населенных пунктах Свердловской и Челябинской областей, а также в Пермском крае. Это стало первым снегом в текущем осенне-зимнем сезоне.
Температура воздуха в регионе значительно понизилась за последние сутки. Жители отмечают, что снег выпал неожиданно рано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в 11 регионах Центральной и Северо-Западной России зафиксировали заморозки. В Москве отметили самую холодную ночь с начала осени. А на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег.