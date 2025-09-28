Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Польские военные подняли истребители из-за авиации России
В Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.
Истребители НАТО и польских ВВС были подняты по тревоге над республикой в ответ на удары российской дальней авиации по Украине, передает ТАСС. В сообщении Оперативного командования польских вооруженных сил указано: «В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация».
Польские военные подчеркнули, что в небо были подняты дежурные пары истребителей. По их данным, действия осуществлялись в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности приграничных с Украиной регионов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше подняли истребители из-за «активности России на Украине». Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства российским самолетом. Власти Польши опровергли нехватку средств для покраски истребителей F-16.