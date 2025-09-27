Главный аэропорт Польши закрыли для рейсов до утра воскресенья

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Аэропорт Варшавы приостановил прием и выпуск самолетов до утра воскресенья
Главный аэропорт Польши – варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена – приостановил прием и выпуск самолетов до утра воскресенья, сообщили в диспетчерской службе аэропорта.
«Аэродром закрыт на вылет и посадку до 05.00 по всемирному времени (08.00 мск)», – приводит ТАСС текст сообщения.
Диспетчерская служба аэропорта не раскрыла причины прекращения взлетно-посадочных операций, однако отметила, что авиакомпании были заранее предупреждены о временном закрытии.
Ранее представители аэропорта информировали, что аналогичные ограничения планируются также в ночь на понедельник.
В результате изменения графика отменили два рейса из Гамбурга и Копенгагена. Самолет из Мальты был перенаправлен на посадку в Катовице, а рейсы из Лондона и Парижа приземлились в аэропорту Модлин, расположенном под Варшавой.
